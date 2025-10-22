НЕСТАЛА БАКА СЛОБОДАНКА (85) Кренула у виноград да набере грожђе и није се вратила СУТРА ЋЕ У ПОТРАГУ БИТИ УКЉУЧЕНИ И ПСИ ТРАГАЧИ
Бака Слободанка Стевановић (85) из лесковачког села Накривањ нестала је у уторак око 14 сати, пошто је отишла из куће у виноград да набере грожђе.
Породица је очекивала да се ова витална бака врати до 18 сати, али је није било и од тада је траже.
Она је на себи имала плетени џемпер и прслук, као и шарену сукњу са чипком.
Њен нестанак је пријављен полицији.
"Биле су данас две полицијске екипе да је траже, као и ватрогасци, али без успеха. Сутра у 10 сати треба да дођу да је траже са псом трагачем", рекао је члан породице за Телеграф.
Бака Слободанка је са собом потерала и колица која су пронађена у среду ујутру, као и још неколико ствари, али од ње ни трага ни гласа.
Уколико видите бака Слободанку јавите полицији на број 192.
