overcast clouds
15°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕСТАЛА БАКА СЛОБОДАНКА (85) Кренула у виноград да набере грожђе и није се вратила СУТРА ЋЕ У ПОТРАГУ БИТИ УКЉУЧЕНИ И ПСИ ТРАГАЧИ

22.10.2025. 21:29 21:43
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Бака Слободанка Стевановић (85) из лесковачког села Накривањ нестала је у уторак око 14 сати, пошто је отишла из куће у виноград да набере грожђе.

Породица је очекивала да се ова витална бака врати до 18 сати, али је није било и од тада је траже.

Она је на себи имала плетени џемпер и прслук, као и шарену сукњу са чипком.

Њен нестанак је пријављен полицији.

"Биле су данас две полицијске екипе да је траже, као и ватрогасци, али без успеха. Сутра у 10 сати треба да дођу да је траже са псом трагачем", рекао је члан породице за Телеграф.

Бака Слободанка је са собом потерала и колица која су пронађена у среду ујутру, као и још неколико ствари, али од ње ни трага ни гласа.

Уколико видите бака Слободанку јавите полицији на број 192.

Фотографију можете видети ОВДЕ

нестала бака
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОНАЧНО СУ САЗНАЛИ КО ЈЕ НЕСТАЛА ОСОБА Жена чије тело је пронађено, идентификована после 20 ГОДИНА
Youtube prinstcrin/Opsporing Verzocht

КОНАЧНО СУ САЗНАЛИ КО ЈЕ НЕСТАЛА ОСОБА Жена чије тело је пронађено, идентификована после 20 ГОДИНА

25.09.2025. 15:29 15:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај