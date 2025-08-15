НЕСТАО СРПСКИ ПАР У ГРЧКОЈ Од јуче им се губи сваки траг ПОРОДИЦА МОЛИ ЗА ПОМОЋ
Од јуче ујутру око 8.00 сати губи се сваки траг Марте Илић и Ненада Стефановића који су требали да бораве у Грчкој.
На друштвеној мрежи Фејсбук у једној од популарних група осванула је вест да су два српска држављанина нестала у Грчкој. Како пише у објави, они су требали да бораве на релацији Солун - Олимпик бич, али се нису пријавили у смештај.
Како аутори објаве пишу, њихово возило је плави металик Опел са лесковачким таблицама.
Молимо све који имају било какву информацију да се јаве на број телефона +381 67 724 5210.
Поделите објаву – свака информација може бити корисна.
