НЕСТАО СРПСКИ ПАР У ГРЧКОЈ Од јуче им се губи сваки траг ПОРОДИЦА МОЛИ ЗА ПОМОЋ

15.08.2025. 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Фото: pixabay.com

Од јуче ујутру око 8.00 сати губи се сваки траг Марте Илић и Ненада Стефановића који су требали да бораве у Грчкој.

На друштвеној мрежи Фејсбук у једној од популарних група осванула је вест да су два српска држављанина нестала у Грчкој. Како пише у објави, они су требали да бораве на релацији Солун - Олимпик бич, али се нису пријавили у смештај.

Како аутори објаве пишу, њихово возило је плави металик Опел са лесковачким таблицама.

Молимо све који имају било какву информацију да се јаве на број телефона +381 67 724 5210.

Поделите објаву – свака информација може бити корисна.

Информер

нестали
Фото: printscreen/drustvene mreže
нестали Срби Грчка
Друштво
