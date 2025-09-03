НЕВРЕМЕ НЕЋЕ СТАТИ ДО ЈУТРА Ево који делови земље ће бити посебно на удару ГРАД И ЈАКА КИША ТУЋИ ЋЕ И ТОКОМ НОЋИ
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је најавио да ће до краја дана бити променлјиво облачно са сунчаним интервалима, али и нестабилно местимично са локалним пљусковима и грмлјавином уз слаб и умерен западни и северозападни ветар.
Локално су могуће и веће количина падавина за кратко време, град и краткотрајно јак и олујни ветар, нарочито на југу и југоистоку землје. Највиша температура од 26 до 29 степени, на југоистоку и истоку топлије, од 30 до 33 степени. У области јаких пљускова очекује се освежење.
РХМЗ је укључио први и други степен упозорења на грмљавину, пљускове и високе температуре.
РХМЗ попалио аларме, пашће више од 10 l/m кише
Како се види на метеоаларму, грмљавина прети читавој Србији.
“Наранџасто” упозорење за грмљавину са градом значи могућ:
ризик од удара грома
опасност по живот људи и животиња
проблеме у раду свих уређаја која користе електричну енергију
ризик од изазивања пожара
проблеме у телекомуникацијама
веће штете на покретној и непокретној имовини и у пољопривреди, нарочито у комбинацији са јаким ветром и интезивним пљусковима
Ово упозорење, заједно са “жутим” метеоалармом за пљусак кише са количином, падавина већом од 10 литара по метру квадратном у период до три сата и високе температуре, веће од 32 степена, важи за:
источну Србију
југозападну Србију
југоисточну Србију
- Време је опасно. Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње. Треба бити врло обазрив, свестан ризика и редовно информисан о детаљима очекиваних метеоролошких услова. Пратити савете које дају надлежне државне службе – упозорава РХМЗ.
Време може бити потенцијално опасно у:
Војводини
западној Србији
Шумадији
Поморављу
Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез:
ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику
треба наставити са информисањем о очекиваним метеоролошким условима
не предузимајте непотребне ризике
Наоблачење стиже и до Београда у поподневним и вечерњим сатима
Могуће су:
потешкоће у урбаним срединама (посебно проблеми са кишном канализацијом и кишним колекторима)
проблеми у саобраћају и транспорту, одлагање већ планираних пољопривредних активности
штета на покретној и непокретној имовини и повређивање људи и животиња
Краткотрајна киша и пљускови са грмљавином
Према временској прогнози РХМЗ, сутра ће бити променлјиво облачно, ујутру и пре подне на југозападу, југу и југоистоку местимично са краткотрајном кишом или плјуском са грмлјавином, а после подне суво са дужим сунчаним интервалима.
Ветар слаб, источни и североисточни. Јутарња температура од 15 до 20 степени, а највиша дневна од 26 до 30 степени, у Неготинској Крајини око 32 степена.
Метеоаларм за четвртак
Метеоролози упозоравају на потенцијално опасно време у:
источној Србији (киша, грмљавина и високе температуре)
југоисточној Србији (киша и грмљавина)
југозападној Србији (киша и грмљавина)
У означеним деловима се очекује пљусак кише или јака киша са количином падавина већом од 10 л/м² у периоду до 3 сата.
Због локалне појаве грмљавине са постоји ризик од удара грома, опасност за живот људи и животиња, проблеми у раду свих уређаја који користе електричну енергију, ризик од иницирања појаве ватре, проблеми у телекомуникацијама.
-Могући су проблеми у транспорту електричне енергије због удара грома. Могућа је локална појава интензивних пљускова, бујица и јаких удара ветра са штетама на покретној и непокретној имовини - гласи упозорење на грмљавину.
У источној Србији због температуре веће од 32 степена биће:
неповољни временски услови за хроничне болеснике, лица под терапијом, медицинском контролом или метеоропате
повољни временски услови за појаву шумских и других пожара
Могуће су непогоде са градом
Сајт “Vreme&Radar” најавио је да се данас од послеподнева, увече и у ноћи ка четвртку местимично очекује киша, пљускови и грмљавина.
-Локално су могуће непогоде с градом, олујним ударима ветра и обилнијим пљусковима. Максимална температура углавном између 28 и 35 степени, у области пљускова се очекује освежење и пролазно јак ветар – поручују метеоролози.
Радар показује падавине за вечерас још у околини Ниша (21 сат), затим нове јаче падавине око поноћи у том делу Србије и околини Београда, док се око три - четири сата после поноћи очекују нови пљускови.
Око 8 сати ујутру у четвртак кише ће падати у Нишу и околини и уз границу са Босном и Херцеговином и Црном Гором.
У четвртак променљива облачност и сунчани периоди, углавном суво, ређе може бити краткотрајне кише или пљуска с грмљавином. Максимална температура око и мало испод/изнад 30 степени.
У петак претежно сунчано или уз малу до умерену облачност. Максимална температура углавном изнад 30 степени.
Златиборски округ први на удару
Како је раније најавио метеоролог Иван Ристић, облачност која носи кишу и пљускове прво се формирала на југозападу Србије.
-Очекујем прво падавине у Златиборском округу. Друга облачност је на југу и још једна на југоистоку у брдовито – планинском подручју. Ношена југозападном струјом кренуће према северу и у Београду се очекује око 20 сати. У току ноћи очекујем да стигне и до Новог Сада. Модели не дају да се шири даље ка северу. Пашће пет до десет литара по метру квадратном – рекао је Ристић.
У четвртак у раним преподневним сатима у централној, јужној и југоисточној Србији очекује још мало падавина, а затим престанак и почетак стабилизације времена.
Подсетимо, РХМЗ је од 13.30 сати почео да ниже хитна упозорења на непогоде.
Издато је и хитно упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град у Поморавском и Браничевском округу.
(Blic.rs)