НЕВРЕМЕ САМО ШТО НИЈЕ Упозорење РХМЗ: У јужни Банат стижу пљускови с грмљавином! Ево где ће се још небо вечерас отворити
08.09.2025. 22:06 22:08
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) огласио се поново вечерас на свом сајту поводом невремена које се очекује ускоро у Београду и јужном Банату.
На удару ће се наћи и западни и југозападни делови Србије.
У наредних сат времена на подручју јужног Баната, у појединим деловима Београда, као и понегде на западу и југозападу Србије изолована појава краткотрајне кише или пљуска са грмљавином, прогнозира РХМЗ.