НИКАД ВЕЋЕ ПЛАТЕ ЗА ПРОСВЕТАРЕ ОД 1. ОКТОБРА Ево колико ће примати учитељи и наставници

29.08.2025.
Дневник
Пинк
Председница Скупштине Србије Ана Брнабић током гостовања на ТВ Прва, истакла је да ће од 1. октобра почетна плата у просвети износити 106.000 динара.

Како је Брнабић истакла, од 1. октобра ће почетна плата у просвети, први пут у историји, бити изједначена са републичким просеком.

- Од 1. октобра се поново подижу плате за просветне раднике тако да ће почетна плата у просвети први пут у историји бити изједначена са републичким просеком, биће око 106.000 динара, то је почетна плата у просвети. Што значи да ће просечна плата у просвети бити значајно већа од републичког просека - рекла је Ана Брнабић.

