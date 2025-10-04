НИС званично поднео САД-у допуњени нови захтев за одлагање санкција
БЕОГРАД: Компанија Нафтна индустрија Србије (НИС) поднела је допуњени нови захтев Сједињеним Америчким Државама за одлагање примене санкција, сазнаје Танјуг.
Касно синоћ НИС је америчкој администрацији званично предао допуњен нови захтев за одлагање санкција, које су до сада одлагане више пута.
Министарство финансија САД издало је 30. септембра нову посебну лиценцу којом је одложено ступање на снагу санкција у пуном обиму према компанији НИС и којом се компанији омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 8. октобра 2025. године, саопштио је у среду НИС.
Фирма Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) саопштила је да је од америчке Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) добила лиценцу за наставак извршавања уговора о транспорту сирове нафте са компанијом НИС до 8. октобра.
Компанија је додала да ће се у наредним данима, преко америчког правног заступника и уз подршку Владе Хрватске, обратити ОФАЦ-у са захтевом за продужење лиценце.
Руска страна у преговорима о америчким санкцијама предложила је да Нафтна индустрија Србије купује део америчке нафте, што би било једно од решења за ову ситуацију, сазнаје Танјуг.
Тако би, уколико САД прихвате тај предлог, НИС набављао солидну количину америчке нафте и допремао је преко Јадранског нафтовода (ЈАНАФ), која би се мешала са другом сировом нафтом и ушла у тзв. корпу нафте НИС-а.
Према последњем одлагању, санкције НИС-у требало је да ступе на снагу 1. октобра, али је после преговора које је водио председник Александар Вучић америчка страна одлучила да помери тај рок за још осам дана.
Министарство финансија САД претходно је издало 26. августа нову посебну лиценцу којом се НИС-у омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 26. септембра 2025.
То је била шеста посебна лиценца Канцеларије за контролу страних средстава (Office оф Фореигн Assets Цонтрол - ОФАЦ) при Министарству финансија САД којима је одложена пуна примена санкција према НИС-у.
Америчка администрација је половином децембра 2024. године први пут објавила да ће због руског власништва увести санкције НИС-у. Санкције је тада требало да ступе на снагу 28. фебруара, али су одложене за 30 дана.