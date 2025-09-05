НОВА МЕРА У КОМШИЛУКУ: БАКЕ И ДЕКЕ ПОСТАЈУ ПЛАЋЕНИ БЕБИСИТЕРИ Накнада износи 360 евра, колико и субвенција за вртиће
Град Самобор је први град у Хрватској који је увео нову меру под називом „Бака-дека сервис” (Бака–дјед сервис), која омогућава финансијску накнаду бакама и дедама за чување унука узраста од једне до четири године.
Градоначелница Петра Шкорбот је истакла да се овим олакшава родитељима усклађивање породичних и пословних обавеза, даје финансијску подршку бакама и дедама и јача међугенерацијску солидарност.
Накнада износи 360 евра месечно по детету, што је једнако субвенцији коју град даје за приватне вртиће и дадиље. Мера се спроводи од априла ове године и до сада је користи 37 бака и деда. Реакције су, каже градоначелница, веома позитивне, а за увођење исте мере интересују се и други градови.
Мера је направљена по узору на Шведску, а прилагођена локалним потребама. Предности су вишеструке: баке и деке добијају додатни приход, родитељи лакше организују чување деце, а породичне везе се додатно учвршћују.
„Љубав према унуцима не може се мерити нити платити, али желимо да њихов допринос наградимо. Родитељи сада могу сами да одлуче да ли ће дете ићи у градски или приватни вртић, код дадиље или ће бригу препустити бакама и декама”, рекла је Шкорбот.
Захтев за остваривање овог права подносе родитељи или усвојитељи, а може се остварити за дете предшколског узраста од прве до четврте године које није уписано у вртић или не користи услуге дадиља, јер та деца немају приоритет при упису у градске вртиће. Додатни услови су хрватско држављанство, пребивалиште на подручју града и запосленост оба родитеља или њихов статус редовних студената.
Такође, бака или дека који желе да примају накнаду морају да имају статус пензионера и пребивалиште у Самобору и да буду здравствено способни за бригу о унуку.
Шведска се 2024. прва у свету одлучила за закон који омогућава бакама и декама да користе плаћено родитељско одсуство док се брину за унуке. Родитељи тамо могу одсуство да пренесу на баке и деке, највише на 45 или 90 дана у првој години дететовог живота ако се ради о самохраним родитељима.