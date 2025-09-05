broken clouds
32°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВА МЕРА У КОМШИЛУКУ: БАКЕ И ДЕКЕ ПОСТАЈУ ПЛАЋЕНИ БЕБИСИТЕРИ Накнада износи 360 евра, колико и субвенција за вртиће

05.09.2025. 15:39 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
ЕУправо зато/ Вечерњи.хр
Коментари (0)
baka servis
Фото: Pixabay

Град Самобор је први град у Хрватској који је увео нову меру под називом „Бака-дека сервис” (Бака–дјед сервис), која омогућава финансијску накнаду бакама и дедама за чување унука узраста од једне до четири године.

Градоначелница Петра Шкорбот је истакла да се овим олакшава родитељима усклађивање породичних и пословних обавеза, даје финансијску подршку бакама и дедама и јача међугенерацијску солидарност.

Накнада износи 360 евра месечно по детету, што је једнако субвенцији коју град даје за приватне вртиће и дадиље. Мера се спроводи од априла ове године и до сада је користи 37 бака и деда. Реакције су, каже градоначелница, веома позитивне, а за увођење исте мере интересују се и други градови.

deka
Фото: Pixabay

Мера је направљена по узору на Шведску, а прилагођена локалним потребама. Предности су вишеструке: баке и деке добијају додатни приход, родитељи лакше организују чување деце, а породичне везе се додатно учвршћују.

„Љубав према унуцима не може се мерити нити платити, али желимо да њихов допринос наградимо. Родитељи сада могу сами да одлуче да ли ће дете ићи у градски или приватни вртић, код дадиље или ће бригу препустити бакама и декама”, рекла је Шкорбот.

baka servis
Фото: Pexels

Захтев за остваривање овог права подносе родитељи или усвојитељи, а може се остварити за дете предшколског узраста од прве до четврте године које није уписано у вртић или не користи услуге дадиља, јер та деца немају приоритет при упису у градске вртиће. Додатни услови су хрватско држављанство, пребивалиште на подручју града и запосленост оба родитеља или њихов статус редовних студената.

Такође, бака или дека који желе да примају накнаду морају да имају статус пензионера и пребивалиште у Самобору и да буду здравствено способни за бригу о унуку.

Шведска се 2024. прва у свету одлучила за закон који омогућава бакама и декама да користе плаћено родитељско одсуство док се брину за унуке. Родитељи тамо могу одсуство да пренесу на баке и деке, највише на 45 или 90 дана у првој години дететовог живота ако се ради о самохраним родитељима.

чување деце накнада бака деда
Извор:
ЕУправо зато/ Вечерњи.хр
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УСАМЉЕНИ, ГЛАДНИ, БЕЗ РОДБИНЕ? УНАЈМИТЕ ЈАПАНСКУ БАКУ Стиже где треба, па и раскида с дечком уместо вас
јапан

УСАМЉЕНИ, ГЛАДНИ, БЕЗ РОДБИНЕ? УНАЈМИТЕ ЈАПАНСКУ БАКУ Стиже где треба, па и раскида с дечком уместо вас

18.07.2025. 14:05 14:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОД ЈЕДНЕ ПЕНЗИЈЕ КУПЕ УНУЦИМА АУТО Немачким пензионерима на рачун леже ОВА ВРТОГЛАВА СУМА
Pixabay.com/Old People Pensioners Pension royalty-free stock illustration. Free for use & download

ОД ЈЕДНЕ ПЕНЗИЈЕ КУПЕ УНУЦИМА АУТО Немачким пензионерима на рачун леже ОВА ВРТОГЛАВА СУМА

26.11.2024. 09:47 10:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ЖЕНЕ РАЂАЈТЕ ДЕЦУ И НЕ БУДИТЕ ЛЕЊЕ“ Бака Рада са 93 године дели мудрост младима! Њена прича о четири кћерке и 18 праунучића ИНСПИРИСАЋЕ ВАС да размишљате о вечним вредностима
бака

„ЖЕНЕ РАЂАЈТЕ ДЕЦУ И НЕ БУДИТЕ ЛЕЊЕ“ Бака Рада са 93 године дели мудрост младима! Њена прича о четири кћерке и 18 праунучића ИНСПИРИСАЋЕ ВАС да размишљате о вечним вредностима

06.12.2024. 13:48 14:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај