НОВА ПРАВИЛА ЗА МИЛИОНСКЕ НАГРАДЕ! ЖЕЛИТЕ АУТО, ИЛИ СТАН У БЕОГРАДУ? Заказано 1. извлачење наградне игре "Узми рачун и победи" у овој години
Желите аутомобил или стан у Београду? Онда је право време да се укључите у нову рунду наградне игре „Узми рачун и победи 2025“, чије прво извлачење је заказано за суботу, 20. септембар у 18 часова на Јавном сервису Србије, наводи се на званичном сајту игре.
За све који су већ учествовали раније – важно је знати да се ради о новом кругу, па је поновна регистрација обавезна путем апликације „Узми рачун и победи“.
Шта се добија?
Овогодишњи наградни фонд је импресиван:
Више аутомобила
Пет трособних дуплекс станова у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра (сваки стан има 91 м²)
Ко може да учествује?
Право на учешће имају сва пунолетна лица са пребивалиштем у Републици Србији, која унесу фискални рачун са QР кодом, издат током 2025. године, путем мобилне апликације „Узми рачун и победи“.
Како се учествује?
Преузмите апликацију „Узми рачун и победи” (доступна у Гоогле Плаy, Апп Сторе и Хуаwеи продавници)
Региструјте се уносом:
- броја мобилног телефона
- имена и презимена
- адресе и места пребивалишта
- броја личне карте
Скренирајте QР код са фискалног рачуна или ручно унесите ПФР број и време издавања
Ако сте платили картицом или електронски, добијате додатни код – што значи дупло веће шансе за добитак!
До сада забележено:
Преко 129 милиона унетих рачуна
376.000 регистрованих корисничких налога
Наградну игру организује Влада Републике Србије, уз подршку НАЛЕД-а.
Не заборавите:
Сваки фискални рачун из 2025. учествује – без обзира на износ
Регистрација је обавезна и једноставна – свега неколико кликова
Више рачуна, више шанси – нарочито ако користите безготовинско плаћање