НОВА ПРАВИЛА ЗА МИЛИОНСКЕ НАГРАДЕ! ЖЕЛИТЕ АУТО, ИЛИ СТАН У БЕОГРАДУ? Заказано 1. извлачење наградне игре "Узми рачун и победи" у овој години

01.09.2025. 17:01 17:10
Пише:
Дневник
Извор:
пинк.рс
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ KTV Televizija - Zvanični kanal

Желите аутомобил или стан у Београду? Онда је право време да се укључите у нову рунду наградне игре „Узми рачун и победи 2025“, чије прво извлачење је заказано за суботу, 20. септембар у 18 часова на Јавном сервису Србије, наводи се на званичном сајту игре.

За све који су већ учествовали раније – важно је знати да се ради о новом кругу, па је поновна регистрација обавезна путем апликације „Узми рачун и победи“.

Шта се добија?

Овогодишњи наградни фонд је импресиван:

Више аутомобила

Пет трособних дуплекс станова у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра (сваки стан има 91 м²)

Ко може да учествује?

Право на учешће имају сва пунолетна лица са пребивалиштем у Републици Србији, која унесу фискални рачун са QР кодом, издат током 2025. године, путем мобилне апликације „Узми рачун и победи“.

Како се учествује?

Преузмите апликацију „Узми рачун и победи” (доступна у Гоогле Плаy, Апп Сторе и Хуаwеи продавници)

Региструјте се уносом:

- броја мобилног телефона

- имена и презимена

- адресе и места пребивалишта

- броја личне карте

Скренирајте QР код са фискалног рачуна или ручно унесите ПФР број и време издавања

Ако сте платили картицом или електронски, добијате додатни код – што значи дупло веће шансе за добитак!

До сада забележено:

Преко 129 милиона унетих рачуна

376.000 регистрованих корисничких налога

Наградну игру организује Влада Републике Србије, уз подршку НАЛЕД-а.

Не заборавите:

Сваки фискални рачун из 2025. учествује – без обзира на износ

Регистрација је обавезна и једноставна – свега неколико кликова

Више рачуна, више шанси – нарочито ако користите безготовинско плаћање

 

 

 

Сачувај