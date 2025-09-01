НОВА УРЕДБА СТУПИЛА НА СНАГУ - ОД ДАНАС НИЖЕ ЦЕНЕ 20.000 ПРОИЗВОДА Сви трговци под контролом А ОВО СУ КАЗНЕ ЗА КРШЕЊЕ
Нова Уредба о ограничавању маржи на 20 одсто, коју је усвојила Влада Србије, а предложио председник Александар Вучић у оквиру сета пет економских мера за побољшање животног стандарда грађана, ступила је на снагу 1. септембра, те ће од данас сви грађани моћи да по ценама нижим од 10 до 20 одсто у продавницама пазаре чак 20.000 производа из 23 категорије!
У наредних шест месеци сви велики трговински ланци који су у прошлој пословној години имали приход већи од 4,5 милијарди динара мораће да ограниче марже на производе из ових категорија: млеко, млечни и мешовити производи, јаја, безалкохолна пића, кафа, чај, свеже воће и поврће, прерада воћа и поврћа, хлеб и пецива, махунарке, смрзнути производи, свеже и прерађено месо, свежа и прерађена риба, слани и слатки кондиторски производи и житарице, шећер, мед, брашно, тестенина, уља и масти, сирће, пиринач, со и зачини, кућна хемија, папирна и кухињска галантерија, лична хигијена и козметика, храна за бебе, пелене.
Казна 300.000 динара
Код свих поменутих група производа највиша стопа марже у трговини на мало која се обрачунава на продајну цену без ПДВ не може бити већа од 20 одсто.
Уколико је до сада стопа марже на неке производе била нижа од максимално предвиђених 20 одсто, примењиваће се та нижа стопа, односно уколико је маржа била мања од 20 процената, трговци неће моћи да је повећају на 20.
Они трговци који нова правила не буду поштовали мораће да плате казну од 300.000 динара, пише Нова економија.
Неће се смањити раст БДП
Бојан Станић из Привредне коморе Србије каже за Курир да је ПКС посредовао у преговорима државе и трговаца и да верује да су ове мере релативно избалансиране, односно да ће свакако подржати најугроженије слојеве становништва.
- Такође верујемо да привреда, конкретно сектор малопродаје, неће претрпети веће трошкове. Задовољство нам је што се у појединим стварима изашло у сусрет привреди, што ће се избећи пребацивање тих трошкова на произвођаче. Наравно, ово ће утицати на тржиште, а евентуално дуже трајање мера преко шест месеци и годину дана би ипак отежало ситуацију и смањило потенцијал и раст трговине. Сматрамо да ће уштеде које ће се десити код становништва услед смањења цена ипак завршити у потрошњи, чиме се не би смањио очекивани раст БДП - објашњава Станић и наглашава да се "привреда увек одазвала иницијативама државе да се подржи становништво, али да се мора имати разумевање и за позицију привреде, која се сусреће са све већим трошковима".
Цео асортиман намирница
И министар финансија Синиша Мали најавио је да се очекује "снижење цена у просеку од 10-15-20 одсто, у зависности од тога колико je prethodno износила маржа на одређени производ".
- Битно је да се не ради само о неколицини производа већ о целом асортиману намирница које сви свакодневно купујемо. Спроводимо у дело ову меру, која ће бити део сета економских мера, а коју ће грађани у личним буџетима и те како осетити. Циљ нам је даље повећање животног стандарда, јер смо анализом утврдили да цене прехрамбених производа, безалкохолних пића и слично у знатној мери диктирају ниво инфлације и у конструктивној сарадњи с трговинским ланцима сложили смо се да се то мора обуздати. Већ 1. октобра можемо разговарати о месечним уштедама за породицу. Ово су мере за прави, реалан живот, које ће дати највише ефеката - казао је Синиша Мали, који ће се и сам данас упутити у куповину како би се на лицу места уверио за колико је снижена цена 25 истих производа које је купио у прошлу среду, када је његов рачун износио 4.991 динар.
Председник Вучић: Знатно побољшање стандарда
Председник Вучић казао је током представљања мера да ће све ово знатно утицати на побољшање животног стандарда свих грађана Србије.
Председник је истакао да ту не може да буде готово никаквих превара јер је све обезбеђено кроз уредбу, кроз директну контролу и тржишну инспекцију, кроз све финансијске и пореске инспекције.
- Казне ће бити изузетно строге, али већ је разговарано с трговцима и ми ћемо гледати да они добро то разумеју. Желимо им да остварују веће профите и верујемо да је ово у њиховом интересу, јер ће људи куповати више и трошити више новца, зато што знају да не плаћају нешто што је прескупо - казао је Вучић.
(Pink.rs)