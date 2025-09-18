НОВА ЗАМКА ЗА ВОЗАЧЕ Ако у Бугарску идете без овог папрено ћете платити
Нова вест за возаче, како се и очекивало, у Бугарској се уводи електронска вињета са роком важења од 24 сата, рачунајући од датума и сата почетка њене важности.
Ово важи за друмска возила до 3,5 тоне, чији ће власници моћи да искористе ову новину, док су до сада располагали недељним или викенд вињетама као најкраћим опцијама, одлучила је Влада Бугарске изменама Уредбе о условима, начину и правилима за успостављање и функционисање мешаног система наплате путарине за различите категорије друмских возила на основу времена и пређеног растојања.
Поред тога, у случају коришћења плаћене државне путне мреже без купљене вињете, минимална накнада која ће се дуговати биће једнака цени једнодневне вињете.
У систему одређивања цена на основу пређеног растојања за теретна возила и аутобусе изнад 3,5 тона, уводи се и еколошка компонента путем увођења накнаде за спољне трошкове емисије угљен-диоксида.
Предвиђено је да се путарине одређују у складу са техничким карактеристикама пута или деонице, пређеним растојањем, категоријом друмског возила, бројем осовина, укупном технички дозвољеном максималном масом, еколошком класом ЕУРО, као и класом емисије ЦО₂ и специфичним емисијама ЦО₂ возила. Циљ је да се финансијским подстицајима подстакне коришћење еколошкијих возила, док ће за загађиваче са већим емисијама бити предвиђене више таксе, у складу са принципом „загађивач плаћа“.
Друмска возила изнад 3,5 тона биће сврстана у једну од пет дефинисаних класа емисије угљен-диоксида. На пример, у класу 4 потпадаће она са ниским емисијама, док ће класа 5 обухватати возила са нултом емисијом. Сваких шест година од датума прве регистрације, класификација возила према ЦО₂ емисији у класама 2 или 3 биће предмет ревизије.
Иначе, српски таг се не може користити на територији Бугарске, већ је потребно имати важећу бугарску вињету (е‑вињету), ако је возило до 3,5 тоне, односно одговарајућу путарину / таксу у зависности од тежине и категорије возила
Српски таг за електронску наплату путарине (ЕНП) може се користити у неколико држава, уз одређене услове:
- Северна Македонија: користи се таг уређај ако је уређај преконфигурисао корисник
- Црна Гора: таг је у употреби за наплату путарине
- Хрватска: постоји подршка за "енп таг" уређаје
- Грчка: од 1. јула 2025. године српски таг је признат и у Грчкој
