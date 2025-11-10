НОВИХ 8.000 ХЕКТАРА ПОД ЗАШТИТОМ ДРЖАВЕ Златар је нова еко оаза која ће се чувати за будуће генерације- Познат по белоглавом супу и путу који је спајао Цариград и Дубровник

Према предању, планина Златар добила је овај назив по налазиштима злата која су била на овом простору. Последњих година постаје све популарнија дестинација на западу Србије.

На неким локалитетима, попут „Велике Мерице” и „Велика Стена” у селу Косатица, примењује се најстрожији режим заштите са забраном изградње викендица, објеката за туризам, брана и слично.

Ово подручје је познато и по традиционалном начину живота, а чести су коментари на форумима да је управо Златар добар избор за све љубитеље астрономије, јер је сa ње посматрање звезда због релативне удаљености од већих градова и светлосног загађења боље.

На предлог Министарства заштите животне средине Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Златар“, што представља значајан корак у очувању природе Србије.

Резерват обухвата око 8.000 хектара богатих шумских екосистема – шуме смрче, јеле и букве, са бројним ендемичним врстама и вредним стаништима .

На овом подручју живи 128 врста птица, 42 врсте сисара и 871 врста биљака од којих многе имају велики природни значај. Златар је еко оаза за белоглавог супа.

Фото: unsplash.com

На овом подручју се чувају и историјске приче и остаци Цариградског пута, односно моста, Дубровник-Цариград. Тај мост је конзервиран, а повезан је са Немањићима и на себи има уклесана два крста.

Златар је део Еколошки значајног подручја „Увац и Милешевка“, познат по традиционалном начину живота, као и манастиру Светих Козме и Дамјана.

Заштита се спроводи кроз три степена са циљем очувања природних вредности, станишта и одрживог коришћења ресурса.

Златар има велики туристички потенцијал- то је једна од мање комерцијализованих планина од неких већих, што је предност за оне који траже бољи контакт са природом.

Са својим чаробним видиковцима, њена природа различита је у свим годишњим добима.

Осим туристичких атракција и природне лепоте, Златар је место познато и по ружи ветрова, које погодује респираторним болесницима и особа које имају проблем са штитном жлездом.

