ОБЕЛЕЖАВА СЕ СВЕТСКИ ДАН КОНТРАЦЕПЦИЈЕ Свако четвртој жени недостаје приступ савременим методама планирања трудноће
Светски дан контрацепције се обележава сваке године 26. септембра, како би се истакла важност употребе различитих метода контрацепције и одговорног сексуалног понашања посебно младима.
Од суштинске је важности да се препозна значај пружања низа опција контрацепције појединцима, омогућавајући им да доносе информисане одлуке које су у складу са њиховим јединственим околностима и тежњама.
- Планирање породице омогућава појединцима и паровима да планирају и остваре жељени број деце и да планирају време њиховог рађања и размак између порођаја. Планирање породице је, такође, питање сексуалних и репродуктивних права. Право на сексуално и репродуктивно здравље представља једно од основних људских права, које подразумева да је људима омогућено да остварују безбедне сексуалне односе на задовољство оба партнера, да не доживљавају принуду и насиље и да не страхују од сексуално преносивих инфекција и нежељене трудноће, као и да могу да контролишу плодност на начин који не изазива нежељене последице по њихово здравље – кажу у Институту за јавно здравље Војводине.
Приступ различитим методама контрацепције осигурава да људи могу да изаберу оно што им најбоље одговара, узимајући у обзир факторе као што су начин живота, здравствено стање и будући планови.
- Савремене методе контрацепције обухватају комбиновану хормонску контрацепцију у виду таблета, фластера, вагиналног прстена и депо-инјекција, прогестагенску хормонску контрацепцију у виду таблета, вагиналног прстена, депо-инјекција и импланата, интраутерину контрацепцију у виду интраутериних уложака са бакром и интраутериних система са левоноргестрелом, баријерну контрацепцију у виду мушких и женских кондома, дијафрагми и цервикалних капа, спермициде, вољну стерилизацију жене и мушкарца и хитну контрацепцију – напомињу у Институту.
Трибина за младе
Дом здравља „Нови Сад“ сутра, 26. септембра, у 13 часова организује отворену трибину за младе у Градском центру за унапређење репродуктивног здравља (Алмашка 4). Тема разговора биће сексуално и репродуктивно здравље младих, превенција полно преносивих болести и методе контрацепције, а учеснице трибине су гинеколог и акушера Дома здравља “Нови Сад“ др Сања Тончић, професор здравствене неге Медицинске школе 7. април Јелица Мијановић и дипломирани психолог и васпитач Средњошколског дома Анита Бали Милетић.
Становништво у Србији претежно примењује традиционалне методе контрацепције, а због њихове недовољне ефикасности често се суочава са нежељеном трудноћом и прибегава индукованом абортусу.
- Према резултатима последњег Истраживања здравља становништва Србије, две петине жена узраста од 15 до 49 година (40,4 одсто) које су биле сексуално активне у посматраном периоду користила је неко од савремених метода контрацепције. Савремене методе контрацепције су значајно мање користиле жене са нижим образовањем и жене из најсиромашнијих домаћинстава. У истој добној групи жена, проценат жена које су удате или живе у ванбрачној заједници које су користиле савремене методе контрацепције је мањи и износио је 34,8 одсто. Традиционалне методе контрацепције је користило 17,1 одсто жена узраста од 15 до 49 година – наводе у Институту.
Према резултатима последњег Истраживања понашања у вези са здрављем деце школског узраста у Републици Србији, нешто мање од две трећине ученика првог разреда средње школе који су ступили у сексуалне односе је користило (64,5 одсто) кондом, док је 13,2одсто као метод заштите приликом последњег односа користило пилуле за контрацепцију.