ОБЕЛЕЖАВА СЕ СВЕТСКИ ДАН КОНТРАЦЕПЦИЈЕ Свако четвртој жени недостаје приступ савременим методама планирања трудноће

25.09.2025. 10:29 10:46
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
а
Фото: Pixabay.com

Светски дан контрацепције се обележава сваке године 26. септембра, како би се истакла важност употребе различитих метода контрацепције и одговорног сексуалног понашања посебно младима.

Од суштинске је важности да се препозна значај пружања низа опција контрацепције појединцима, омогућавајући им да доносе информисане одлуке које су у складу са њиховим јединственим околностима и тежњама.

- Планирање породице омогућава појединцима и паровима да планирају и остваре жељени број деце и да планирају време њиховог рађања и размак између порођаја. Планирање породице је, такође, питање сексуалних и репродуктивних права. Право на сексуално и репродуктивно здравље представља једно од основних људских права, које подразумева да је људима омогућено да остварују безбедне сексуалне односе на задовољство оба партнера, да не доживљавају принуду и насиље и да не страхују од сексуално преносивих инфекција и нежељене трудноће, као и да могу да контролишу плодност на начин који не изазива нежељене последице по њихово здравље – кажу у Институту за јавно здравље Војводине.

Приступ различитим методама контрацепције осигурава да људи могу да изаберу оно што им најбоље одговара, узимајући у обзир факторе као што су начин живота, здравствено стање и будући планови. 

- Савремене методе контрацепције обухватају комбиновану хормонску контрацепцију у виду таблета, фластера, вагиналног прстена и депо-инјекција, прогестагенску хормонску контрацепцију у виду таблета, вагиналног прстена, депо-инјекција и импланата, интраутерину контрацепцију у виду интраутериних уложака са бакром и интраутериних система са левоноргестрелом, баријерну контрацепцију у виду мушких и женских кондома, дијафрагми и цервикалних капа, спермициде, вољну стерилизацију жене и мушкарца и хитну контрацепцију – напомињу у Институту.

таблете
Фото: Pixabay.com

Трибина за младе

Дом здравља „Нови Сад“ сутра, 26. септембра, у 13 часова организује отворену трибину за младе у Градском центру за унапређење репродуктивног здравља (Алмашка 4). Тема разговора биће сексуално и репродуктивно здравље младих, превенција полно преносивих болести и методе контрацепције, а учеснице трибине су гинеколог и акушера Дома здравља “Нови Сад“ др Сања Тончић, професор здравствене неге Медицинске школе 7. април Јелица Мијановић и дипломирани психолог и васпитач Средњошколског дома Анита Бали Милетић.

Становништво у Србији претежно примењује традиционалне методе контрацепције, а због њихове недовољне ефикасности често се суочава са нежељеном трудноћом и прибегава индукованом абортусу.

- Према резултатима последњег Истраживања здравља становништва Србије, две петине жена узраста од 15 до 49 година (40,4 одсто) које су биле сексуално активне у посматраном периоду користила је неко од савремених метода контрацепције. Савремене методе контрацепције су значајно мање користиле жене са нижим образовањем и жене из најсиромашнијих домаћинстава. У истој добној групи жена, проценат жена које су удате или живе у ванбрачној заједници које су користиле савремене методе контрацепције је мањи и износио је 34,8 одсто. Традиционалне методе контрацепције је користило 17,1 одсто жена узраста од 15 до 49 година – наводе у Институту.

Према резултатима последњег Истраживања понашања у вези са здрављем деце школског узраста у Републици Србији, нешто мање од две трећине ученика првог разреда средње школе који су ступили у сексуалне односе је користило (64,5 одсто) кондом, док је 13,2одсто као метод заштите приликом последњег односа користило пилуле за контрацепцију.

контрацепција
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
Вести Друштво
