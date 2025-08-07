ОБЛАЦИ СЕ ПОВЛАЧЕ ПРЕД СУНЦЕМ Данас топлије, за викенд стижу врућине
У Србији ће данас бити сунчано са највишом температуром до 31 степен.
Ујутро и пре подне умерено до потпуно облачно и суво, после подне претежно сунчано, а појава локалних, краткотрајних пљускова са грмљавином могућа је на крајњем југу Србије.
Ветар слаб и умерен, у планинским пределима јужне Србије краткотрајно и јак, северних праваца.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), најнижа температура биће од 13 до 20, а највиша дневна од 27 степени до 31 степен.
У Београду ујутро претежно облачно и суво, током преподнева разведравање, а после подне претежно сунчано. Ветар слаб, северозападни. Најнижа температура од 15 до 17, а највиша дневна око 29 степени.
Према изгледима времена за седам дана, очекује се претежно сунчано и све топлије.
За викенд и почетком наредне седмице максималне температуре у већини места биће од 35 до 37, а на југу Србије око 38 степени.