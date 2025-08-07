overcast clouds
ОБЛАЦИ СЕ ПОВЛАЧЕ ПРЕД СУНЦЕМ Данас топлије, за викенд стижу врућине

Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

У Србији ће данас бити сунчано са највишом температуром до 31 степен.

Ујутро и пре подне умерено до потпуно облачно и суво, после подне претежно сунчано, а појава локалних, краткотрајних пљускова са грмљавином могућа је на крајњем југу Србије. 

Ветар слаб и умерен, у планинским пределима јужне Србије краткотрајно и јак, северних праваца. 

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), најнижа температура биће од 13 до 20, а највиша дневна од 27 степени до 31 степен.

У Београду ујутро претежно облачно и суво, током преподнева разведравање, а после подне претежно сунчано. Ветар слаб, северозападни. Најнижа температура од 15 до 17, а највиша дневна око 29 степени.

Према изгледима времена за седам дана, очекује се претежно сунчано и све топлије.

За викенд и почетком наредне седмице максималне температуре у већини места биће од 35 до 37, а на југу Србије око 38 степени.

