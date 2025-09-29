light rain
ОБЛАЧНО И СВЕЖЕ ЈУТРО, САМО НА СЕВЕРУ СУВО Од четвртка киша, на планинама и снег

29.09.2025. 07:19 07:26
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Данас ће у Србији да буде променљиво облачно и свеже, на крајњем северу суво, у осталим крајевима местимично са краткотрајном кишом, понегде и пљуском, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

После подне и увече очекује се престанак падавина. Дуваће слаб и умерен ветар, северни и северозападни. 

Најнижа температура биће од 8 до 13 степени, а највиша од 16 до 20.

У Београду се очекује променљиво облачно и свеже време, ујутру са краткотрајном слабом кишом, током дана биће суво. Дуваће слаб, северни и северозападни ветар.

Најнижа температура биће око 11 степени, а највиша око 18. 

Време у наредних седам дана

Наредних седам дана очекује се свежије време.

У уторак ће бити променљиво облачно са сунчаним интервалима.

Затим ће уследити умерено до потпуно облачно време, у среду углавном на југозападу, југу и југоистоку, а од четвртка до суботе и у осталим крајевима местимично са кишом, која ће на високим планинама југозападне и јужне Србије прећи у суснежицу и снег. 

У идућу недељу и понедељак биће суво време.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Вести Друштво
