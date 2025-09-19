clear sky
Од поноћи у Београду ИЗМЕНЕ У САОБРАЋАЈУ због одржавања војне параде! Погледајте ДЕТАЉАН СПИСАК улица које ће бити ДЕЛИМИЧНО ИЛИ ПОТПУНО ЗАТВОРЕНЕ

19.09.2025. 18:44 18:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
posta srbije beograd dnevnik
Фото: Дневник/ И. Радоичић

БЕОГРАД: Због војне параде "Снага јединства 2025", која се одржава сутра, режим саобраћаја и рада појединих линија јавног градског превоза биће измењен, а саобраћај у појединим улицама биће делимично обустављен и обустављен.

Како је саопштено из Секретаријата за јавни превоз саобраћај ће бити потпуно обустављен у појединим улицама на Новом Београду.
Саобраћај ће од поноћи, и током целог сутрашњег дана бити потпуно обустављен у Булевару Николе Тесле (од кружног тока код ТЦ "Ушће" до Улице Џона Кенедија), у Улици Џона Кенедија (од Булевара Николе Тесле до Булевара Михајла Пупина), у Булевару Михајла Пупина (од кружног тока код ТЦ ''Ушће'' до Улице Џона Кенедија, у оба смера), у Улици ушће, (од Булевара Михајла Пупина до Булевара Николе Тесле), у Алексиначких рудара (од Булевара Николе Тесле до Булевара Михајла Пупина) као и у Улици трешњиног цвета (од Булевара Николе Тесле до Булевара Михајла Пупина.
 

Возила са линије 15 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар - Теодора Херцла и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 16 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића - Народних хероја - Париске комуне - Булевар маршала Толбухина - Луја Адамича до окретнице "Нови Београд /Павиљони". 
 

Возила са линије 17 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар - Ивићева - Вртларска - 22. октобра - Авијатичарски трг – Главна и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 18 ће у оба смера саобраћати трасом: Омладинских бригада - Булевар Зорана Ђинђића - Народних хероја - Париске комуне и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 65 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића - Народних хероја и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 67 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића - Антифашистичке борбе и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 71 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића - Булевар уметности и даље редовном трасом. 
 

Возила са линија 72 и 75 ће у оба смера саобраћати на следећи начин: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 73 ће у оба смера саобраћати трасом: Омладинских бригада - Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар - Ивићева - 22. октобра - Авијатичарски трг - Главна и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 76 ће у оба смера ићи Улицом омладинских бригада, Булеваром Зорана Ђинђића, улицама Народних хероја, Париске комуне, Студентском и даље редовном трасом.
 

Возила са линије 77 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића - Народних хероја и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 78 ће у оба смера ићи Булеваром Михајла Пупина, Улицом Милентија Поповића, Булеваром Зорана Ђинђића, улицама Народних хероја, Париске комуне и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 82 ће у оба смера саобраћати трасом: Авијатичарски трг - 22. октобра - Вртларска - Ивићева - Тошин бунар и даље редовном трасом.
 

Возила са линије 83 ће у оба смера саобраћати трасом: Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића - Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар - Ивићева - Вртларска - 22. октобра - Авијатичарски трг - Главна и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 85 ће у оба смера саобраћати: Омладинских бригада - Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар - Ивићева - Угриновачка и даље редовном трасом. 
Возила са линије 84, 704, 706 и 707 ће у оба смера саобраћати трасом: Бранков мост - Булевар Михајла Пупина - Милентија Поповића 

- Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар - Ивићева - Вртрларска - 22. октобра - Авијатичарски трг - Главна и даље својим редовним трасама.
 

Возила са линије 88 ће у оба смера саобраћати трасом: Омладинских бригада - Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар - Ивићева - 22. октобра - Авијатичарски трг - Стевана Марковића до терминуса ''Кеј ослобођења''. 
 

Возила са линија 610 и 611 ће у оба смера саобраћати на следећи начин: Авијатичарски трг - 22. октобра - Вртларска - Ивићева - Тошин бунар - Булевар Зорана Ђинђића - Омладинских бригада и даље редовним трасама. 
 

Возила са линије 613 ће у оба смера саобраћати од терминуса ''Нови Београд /Павиљони'' Булеваром маршала Толбухина, улицама Париске комуне, Народних хероја и даље редовном трасом.
 

Возила са линије 711 ће у оба смера саобраћати од терминуса ''Нови Београд /Павиљони'' Булеваром маршала Толбухина, улицама Париске комуне, Народних хероја, Булеваром Зорана Ђинђића, Улицом омладинских бригада и даље редовном трасом.
 

Ноћна линија 15Н ће у оба смера саобраћати Булеваром Михајла Пупина, Улицом Милентија Поповића, Булеваром Зорана Ђинђића и даље редовном трасом. 
 

Возила са линије 95Н ће у оба смера саобраћати Булеваром Михајла Пупина, Улицом Милентија Поповића, Булеваром Зорана Ђинђића, Улицом омладинских бригада и даље редовном трасом.
 

Возила са линија 706Н и 707Н ће у оба смера саобраћати Булеваром Михајла Пупина, Улицом Милентија Поповића, Булеваром Зорана Ђинђића, улицама Тошин бунар, Ивићевом, Вртларском, Александра Дубчека, 22. октобра, Авијатичарски трг и даље својим редовним трасама.
 

Такође, сутра ће бити обустављен саобраћај у улици Карађорђев трг, у Булевару маршала Толбухина, од Булевара Николе Тесле до улице Отона Жупанчића, у улици Омладинских бригада, од Булевара Михајла Пупина до Булевара Зорана Ђинђића (лева коловозна трака у смеру ка Булевару Зорана Ђинђића), у Булевару уметности, од Булевара Михајла Пупина до Булевара Зорана Ђинђића и у улици Трешњиног цвета, од Булевара Николе Тесле до Булевара Михајла Пупина.
 

Истог дана ће у периоду од 10 до 14 часова бити обустављен саобраћај у Теразијском тунелу, Улици Зелени венац, Улици Бранкова, Бранков мост и Улици Сајмиште као и на свим раскрсницама прилазних саобраћајница. Такође истог дана у периоду од 11 до 13 часова биће повремено заузете пешачке стазе на Бранковом мосту.
 

