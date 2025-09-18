НА ПОНОС И ЧАСТ СВИХ ГРАЂАНА СРБИЈЕ И СРПСКОГ РОДА! Јака порука лидера СНС Вучевића уочи параде: Председник Вучић је имао визију још 2012, много је урађено за војску!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић гостовао је вечерас у емисији „Директно са Мињом“, на Еуроњуз телевизији, где је нагласио да је главна порука војне параде реферат Војске Србије и руководства грађанима и онога што је урађено у њој.
Лидер СНС нагласио је да је Дан српског јединства, слободе и националне заставе дан који симболизује победу у Првом Светском рату.
-Ми са севера смо те 1918. године добили ослобођење, досањали сан да будемо део Краљевине СХС. Данас треба да разумемо време које је пред нама. У делу јавности олако се одбацују празници који имају одјека у садашњости- навео је.
Он је навео и да је порука предстојеће војне параде реферат онога шта се ради у сектору безбедности.
-Не знам да ли демонстрирати је правилно употребљен глагол за ову параду. Ово је реферат онога шта се ради у сектору безбедности. После 10 година улагања у војску, много је урађено. Вучић је имао визију, још 2012. године шта треба да се ради. Ово је врста рекапитулације, овако нешто никада нисмо имали. Два сата траје дефиле свега што имамо, а то сигурно није све што имамо да покажемо, претпостављам да се чека геополитички моменат прави. Ово је приказ на понос и част свих грађана Србије и српског рода где год да живе- речи су Вучевића.
"Србија је спремна да брани себе"
Председник СНС навео је да је и порука за државе у окружењу које праве савезе јасна- не дирајте нас, не дирамо вас.
-Ово је приказ домаћој јавности онога шта имамо. Слика да је Србија спремна да брани себе, то тумачим као грађанин Србије- истакао је и додао:
-Немам дилему да су ти савези против Србије. Приче се понављају. Од Берлинског конгреса, све се исто понавља. Имате силе које су присутније, заинтересоване стране, онемогућавање да се ми на Балкану сами договарамо и уређујемо односе.
"Поносан сам на сваког војника"
Вучевић је подсетио на податак да је годинама уназад у истраживањима војска, црква и председник имају највећу подршку народа.
-Изаћи ће десетине хиљада грашана да виде параду. Мале групе презиру државу, неостварени и љубоморни министри и официри и они који желе да унизе све добро. Слободарски дух и част нико не може да одузме Војсци. Поносан сам на сваког војника који ће узети учешће- Много тога треба да се уради још. Много је уништено још од ратова деведесетих. Војска је успела да себе сачува у претходних 10 месеци, да остане неукаљана-
Он је прокоментарисао и натписе "студената у блокади".
-Ако су искрени радујем се. Ако ће сви понети заставе наше државе сви су добро дошли. Војска није заслужила супротно. Идеализујемо питање државе и јединства. Као да је то мит. Није спорно да имамо различите ставове, па чак и да мени интимно не прија да чујем да је Косово независно. Оно што је за мене као Србина је битно да то није став већине Србије. Ми водимо рачуна о Србији, Републици Српској. Они ће вам рећи да је то подршка Вучићу. Ово је питање државе, да буде трајна. Нећу да убеђујем све да воле КиМ и РС, али то мора бити у уџбеницима, да знају заставу, историју, да би разумели будућност- закључио је Вучевић.