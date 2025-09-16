ОДЛАЗАК ПОЗНАТЕ НОВИНАРКЕ ИЗ ПАНЧЕВА Преминула Драгана Лаловић
Драгана Лаловић (55) новинарка и уредница из Панчева, преминула је након борбе са најтежим обликом рака - рака панкреаса. Вест о њеној смрти саопштиле су ћерке Ања и Даца.
Драгана је малигни тумор открила након рутинске контроле крви 2023. године. Тада су јој уочени повишени ензими јетре, а додатне анализе су довеле до застрашујуће дијагнозе: малигни тумор панкреаса. Уследила је захтевна Whipple операција, а затим и 12 циклуса хемиотерапије. Храбра Драгана борила се као лав и побила све прогнозе које јој нису давале много времена.
Била је позната по својој професионалности, али пре свега по својој људскости и доброти.
У Радио Панчеву је радила као новинар и уредник, а колеге је памте као особу која је ову радио станицу учинила једним од најугледнијих медија у Србији. Након тога, као ПР менаџерка у "Петрохемији", унапредила је комуникацију тог гиганта, показујући да је њено знање увек било вођено људским приступом.
У тексту посвећеном Драгани, наводи се да се са болешћу борила смирено и снажно, не желећи да оптерећује друге. Њена животна филозофија била је утемељена у вредностима породице, деце и унука, а њене ћерке су данас особе "чистих руку и образа" управо захваљујући њеном утицају.
У знак сећања, аутори текста позивају све да не буду тужни, јер Драгана не би прихватила тугу, већ да је испрате у вечност са разумевањем и поштовањем.
Сахрана Драгане Лаловић одржаће се у четвртак, 18. септембра у 13 часова, на Новом гробљу.