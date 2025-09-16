scattered clouds
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДЛАЗАК ПОЗНАТЕ НОВИНАРКЕ ИЗ ПАНЧЕВА Преминула Драгана Лаловић

16.09.2025. 16:59 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
novinarka
Фото: printscreen/budi human

Драгана Лаловић (55) новинарка и уредница из Панчева, преминула је након борбе са најтежим обликом рака - рака панкреаса. Вест о њеној смрти саопштиле су ћерке Ања и Даца.

Драгана је малигни тумор открила након рутинске контроле крви 2023. године. Тада су јој уочени повишени ензими јетре, а додатне анализе су довеле до застрашујуће дијагнозе: малигни тумор панкреаса. Уследила је захтевна Whipple операција, а затим и 12 циклуса хемиотерапије. Храбра Драгана борила се као лав и побила све прогнозе које јој нису давале много времена.

Била је позната по својој професионалности, али пре свега по својој људскости и доброти.

У Радио Панчеву је радила као новинар и уредник, а колеге је памте као особу која је ову радио станицу учинила једним од најугледнијих медија у Србији. Након тога, као ПР менаџерка у "Петрохемији", унапредила је комуникацију тог гиганта, показујући да је њено знање увек било вођено људским приступом.

У тексту посвећеном Драгани, наводи се да се са болешћу борила смирено и снажно, не желећи да оптерећује друге. Њена животна филозофија била је утемељена у вредностима породице, деце и унука, а њене ћерке су данас особе "чистих руку и образа" управо захваљујући њеном утицају.

У знак сећања, аутори текста позивају све да не буду тужни, јер Драгана не би прихватила тугу, већ да је испрате у вечност са разумевањем и поштовањем.

Сахрана Драгане Лаловић одржаће се у четвртак, 18. септембра у 13 часова, на Новом гробљу.

преминула новинарка панчево
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАЛЕНА ХЕРОИНА ИЗГУБИЛА НАЈТЕЖУ БИТКУ! Валентина је била прво дете са уграђеном срчаном пумпом, преминула упркос борби лекара
da

МАЛЕНА ХЕРОИНА ИЗГУБИЛА НАЈТЕЖУ БИТКУ! Валентина је била прво дете са уграђеном срчаном пумпом, преминула упркос борби лекара

12.09.2025. 21:15 21:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај