ОДРЖАНА ПРАЈД ШЕТЊА У БЕОГРАДУ, БЕЗ МУЗИКЕ УЗ БУКУ Овогодишњи слоган "За породицу"

Колону предводи кума Прајда новинарка Оливера Ковачевић, а скуп обезбеђују припадници полиције.



Најављено је да ће ове године шетња имати протестни карактер јер, како тврде, не желе да учествују у привиду нормалности док се у Србији дешавају протести, због чега уместо музике праве буку.



Окупљени носе транспаренте "И ми имамо право на породицу, солидарност са квир Украјинцима који штите домове од руске окупације, "Љубав и бунт".



Парк Мањеж је окићен заставама дугиних боја и заставама транс заједнице.



Београд прајд је раније навео да неће бити дозвољене било какве пароле или транспаренти који нису у складу са вредностима и политикама те манифестације, као ни они који крше законе Србије.



Шетња се кретала рутом: парк Мањеж - Немањина - Славија - Београдска - Правни факултет - Булевар краља Александра - Ресавска - Краља Милана - Кнеза Милоша - Влада Србије - парк Мањеж и те улице су затворене за саобраћај, јавља репортер Тан‌југа.



Код Правног факултета шетња ће стати и биће одржано 16 минута тишине, чиме ће се одати пошта жртвама пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду.

