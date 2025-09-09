ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ ГРАБИ КА СРБИЈИ! Стижу нам пљускови, грмљавина ПАДАЋЕ ГРАД
Данас је последњи дан под утицајем топле ваздушне масе са севера Африке, али већ сутра у Србију стиже олујно невреме праћено пљусковима и грмљавином.
У среду ће се повећати облачност, што ће најавити промену времена. Већ у вечерњим сатима и током ноћи у западним и северозападним деловима, а у четвртак и у осталим крајевима, очекује се наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином, уз могућност краткотрајних грмљавинских непогода у појединим областима.
У неким деловима земље постоје услови и за појаву града. Иако ће доћи до привремене промене времена, температуре ће се само незнатно смањити, а након тога следи стабилизација. Летње време наставиће се барем до средине септембра.
У петак се очекују максималне температуре од 27 до 29°C, у суботу око 30°C, док ће у недељу доћи до благог пада температура.