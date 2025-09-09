(ВИДЕО) У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ УХАПШЕНА ДВОЈИЦА Заплењено више килограма наркотика
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Полицијском управом Крагујевац, а по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, запленили су већу количину различитих наркотика и ухапсили две особе.
Ухапшени су Д. Е. (1968) из Тополе због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, и З. К. (1975) из околине Сопота због сумње да је извршио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Полицијски службеници су приликом претреса станова и аутомобила које су осумњичени користили на подручју Београда запленили око два килограма хероина, око 800 грама кокаина и око 10 килограма смесе за увећање масе наркотика. Код З. К. пронађени су и револвер и две ручне бомбе.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.