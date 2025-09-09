light rain
25°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ УХАПШЕНА ДВОЈИЦА Заплењено више килограма наркотика

09.09.2025. 18:36 18:43
Пише:
Дневник
Коментари (0)
ДРОГА
Фото: МУП

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Полицијском управом Крагујевац, а по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, запленили су већу количину различитих наркотика и ухапсили две особе.

Ухапшени су Д. Е. (1968) из Тополе због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, и З. К. (1975) из околине Сопота због сумње да је извршио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.


Полицијски службеници су приликом претреса станова и аутомобила које су осумњичени користили на подручју Београда запленили око два килограма хероина, око 800 грама кокаина и око 10 килограма смесе за увећање масе наркотика. Код З. К. пронађени су и револвер и две ручне бомбе.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

дрога хапшење наркотици
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРОГА И ОРУЖЈЕ У ГЕПЕКУ: Новосадска полиција ухапсила младића из Сомбора ЗАТЕЧЕН СА 1,1 КИЛОМ МАРИХУАНЕ

ДРОГА И ОРУЖЈЕ У ГЕПЕКУ: Новосадска полиција ухапсила младића из Сомбора ЗАТЕЧЕН СА 1,1 КИЛОМ МАРИХУАНЕ

08.09.2025. 14:35 14:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРОГА У ДЕЧЈЕМ ПАРКИЋУ?! Једногодишњи малишан пронашао и прогутао снажан наркотик НА ПУТУ КУЋИ УСЛЕДИО ЈЕ ПРАВИ ХОРОР
d

ДРОГА У ДЕЧЈЕМ ПАРКИЋУ?! Једногодишњи малишан пронашао и прогутао снажан наркотик НА ПУТУ КУЋИ УСЛЕДИО ЈЕ ПРАВИ ХОРОР

05.09.2025. 19:27 19:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај