ДРОГА И ОРУЖЈЕ У ГЕПЕКУ: Новосадска полиција ухапсила младића из Сомбора ЗАТЕЧЕН СА 1,1 КИЛОМ МАРИХУАНЕ
08.09.2025. 14:35 14:36
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Н. З. (1998) из Сомбора због сумње да је починио више кривичних дела – неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога, као и недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Полиција је током контроле возила осумњиченог у гепеку пронашла око 1,1 килограм марихуане. Ова открића су довела до претреса куће у Сомбору, у којој осумњичени непријављено борави. Током претреса пронађена је додатна количина марихуане, као и пиштољ са осам метака у оквиру.
Н. З. је након хапшења задржан до 48 сати, након чега ће бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду уз кривичну пријаву.