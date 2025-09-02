ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ, КИША, МОЖДА И ГРАД Ево где већ ВЕЧЕРАС МОЖЕ ДА БУДЕ НЕВРЕМЕ
02.09.2025. 11:46 11:49
Пред нама је сунчан и тропски топао дан, а у прилог томе ићи ће и температура од 31 до 35 степени. Већ у току вечери, на северу и западу, а сутра и у осталим пределима Србије, биће пљускова са грмљавином.
Биће идеалних услова за грмљавинске непогоде са градом, обилнијим пљусковима и олујним ветром. Северозападни ветар у појачању.
Температура ће се кретати од 25 степени на северозападу и западу земље до 33 на истоку Србије. У Београду ће бити 28 степени, али и јако спарно.
У четвртак на северу Србије суво, у осталим пределима понегде са пљусковима и грмљавином. У петак и суботу сунчано и топлије, уз температуре поново изнад 30 степени.