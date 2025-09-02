clear sky
29°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ, КИША, МОЖДА И ГРАД Ево где већ ВЕЧЕРАС МОЖЕ ДА БУДЕ НЕВРЕМЕ

02.09.2025. 11:46 11:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Ф. Бакић/Невреме

Пред нама је сунчан и тропски топао дан, а у прилог томе ићи ће и температура од 31 до 35 степени. Већ у току вечери, на северу и западу, а сутра и у осталим пределима Србије, биће пљускова са грмљавином.

Биће идеалних услова за грмљавинске непогоде са градом, обилнијим пљусковима и олујним ветром. Северозападни ветар у појачању.

Температура ће се кретати од 25 степени на северозападу и западу земље до 33 на истоку Србије. У Београду ће бити 28 степени, али и јако спарно.

У четвртак на северу Србије суво, у осталим пределима понегде са пљусковима и грмљавином. У петак и суботу сунчано и топлије, уз температуре поново изнад 30 степени.

невреме србија невреме невреме на златибору невреме са пљусковима прогноза времена
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај