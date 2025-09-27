broken clouds
13°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОПАСНА ПОЈАВА ДАНАС ОТЕЖАВА УСЛОВЕ ВОЖЊЕ Огласио се АМСС и упозорио возаче

27.09.2025. 08:10 08:13
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Лоши временски услови данас прете да отежају услове на путу, упозорава АМСС.

Како наводе, јачи удари ветра на мостовима, надвожњацим и превојима утичу на заношење возила на које посебно упозоравамо возаче камиона и аутобуса.

Према последњим информацијама ЈП "Путеви Србије" возила се задржавају на наплатној станици Прељина, и то негде око 25 минута.

На осталим наплатним станицама нема задржавања возила.

Најновији извештаји Управе граничне полиције Републике Србије указују да на граничним прелазима са Србијом нема задржавања возила ни за једну категорију.

АМСС
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај