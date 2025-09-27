ОПАСНА ПОЈАВА ДАНАС ОТЕЖАВА УСЛОВЕ ВОЖЊЕ Огласио се АМСС и упозорио возаче
27.09.2025. 08:10 08:13
Коментари (0)
Лоши временски услови данас прете да отежају услове на путу, упозорава АМСС.
Како наводе, јачи удари ветра на мостовима, надвожњацим и превојима утичу на заношење возила на које посебно упозоравамо возаче камиона и аутобуса.
Према последњим информацијама ЈП "Путеви Србије" возила се задржавају на наплатној станици Прељина, и то негде око 25 минута.
На осталим наплатним станицама нема задржавања возила.
Најновији извештаји Управе граничне полиције Републике Србије указују да на граничним прелазима са Србијом нема задржавања возила ни за једну категорију.