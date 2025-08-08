ВРАЋАЈУ СЕ ПАКЛЕНЕ ВРУЋИНЕ, НАЧЕЛНИК КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОЛОГИЈУ ВМА УПОЗОРИО Ево шта треба да се ради када температура скочи на 38
Шта нас чека наредних дана, за када метереолози најављују поново раст температуре.
Коју категорију пацијената угрожавају временске промене? Како да се заштитимо и шта саветују лекари.
Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, пуковник професор Зоран Јовић, начелник Клинике за кардиологију ВМА, истакао је да после високих температура освежење ваздуха прија нашем срцу.
Увек имате пацијенте којима ове временске осцилације не пријају, али лакши пад температуре, када ми можемо да отпустимо вишак телесне температуре у спољашну средину итекако прија и тим пацијентима,: Екстремно високе температуре лоше су за наш организам“, рекао је професор Јовић.
Како нови температурни скок може да утиче на наш организам?
„Екстремно високе температуре, преко 36 и 37 степени Целзијусових лоше су за наш организам јер се он веома тешко ослобађа своје температуре. Процеси у организму стварају тенергију и долази до вишка топлоте која треба да се ослободи. Ако напољу имамо високу вредност температуре, треба да расхладимо наш организам. Екстремне температуре повећавају умирање код пацијената који су старији од 65 година“, рекао је пуковник професор Зоран Јовић, начелник Клинике за кардиологију ВМА.
Истиче да врло често млади људи мисле да не могу да имају проблеме са здрављем на високим температурама, па се опусте и проводе доста на високим температурама, што није добро, па се тело прегреје и тада су присутни главобоља и мучнина.
„Треба избегавати период од 11 до 18 сати, када су температуре највише, битно је и прилагодити исхрану, мали оброци, са доста воћа поврћа и течности, не јести у касним вечерњим сатима. Бол у грудима није увек алармантно стање и позив за хитну помоћ. Важне су редовне контроле и слушање изабраног кардиолога“, рекао је пуковник професор Зоран Јовић, начелник Клинике за кардиологију ВМА, пише РТС.