ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ ДАЛА ПРАВИ ПРИМЕР! Бесплатна ужина за ученике где породична примања не прелазе 120.000 динара
СВИЛАЈНАЦ: Општина Свилајнац и ове школске године спроводи меру бесплатне ужине за све основце са територије општине чије породице имају примања до 120.000 динара.
Право на бесплатну ужину до сада је остварило око 400 основаца, а ужина је иста за основце у свим школама са територије ове општине и припрема се у школској кухињи у ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Свилајнцу, одакле се развози до сеоских школа и истурених одељења.
Председник општине Свилајнац Предраг Милановић каже да је ужина бесплатна за родитеље, али да те трошкове сноси Општина Свилајнац, а да годишњи износ за ужину кошта као чак два комплета књига за 1. разред.
- Ђачка кухиња кошта између 22.000 и 24.000 динара годишње, зависно од броја дана којима се иде у школу, а комплет књига за 1. разред кошта 12.000 динара, што практично значи да ми дајемо дупло више – изјавио је Милановић и додао да се општина не бави популистичким мерама већ се труди да помогне онима којима је помоћ најпотребнија, по чему је општина Свилајнац можда и јединствена јер се бави системским мерама које значе породицама.