“ОСМЕХ ВОЈВОДИНЕ ПОД ЛУПОМ“ Образована радна група за праћење и уговарање реализације брзе саобраћајнице
Влада Србије на последњој одржаној седници донела је одлуку о образовању радне групе за праћење и уговарање реализације пројекта изградње брзе саобраћајнице гранични прелаз Бачки Брег – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз Српска Црња (пројекат познат и као Осмех Војводине, прим. еКапије).
- Задаци радне групе су анализа и сагледавање предузетих активности током досадашње реализације пројекта изградње брзе саобраћајнице гранични прелаз Бачки Брег – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз Српска Црња, анализа и процена реализације постојећих уговора закључених на пројекту, предлагање мера ради даље реализације пројекта, предлагање даљих корака ради ефикасне и успешне реализације пројекта, вођење преговора са потенцијалним извођачем радова, током којих ће се дефинисати вредност услуга и радова на изградњи брзе саобраћајнице, као и основни елементи у циљу закључења комерцијалног уговора о реализацији пројекта - наводи се у одлуци.
Подсетимо, изградња брзе саобраћајнице "Осмех Војводине", у дужини од 185 километара почела је у децембру 2023. у Бачком Брегу.
У августу прошле године из града Сомбора саопштили су да су у првим месецима у оквиру изградње саобраћајнице "Осмех Војводине" обављани су припремни радови.
Почетком ове године, објављено је да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео решења о сагласности на студије о процени утицаја на животну средину за још две деонице брзе саобраћајнице Осмех Војводине. Реч је о деоницама од раскрснице са прикључком на индустријску зону Кула до административне границе са општином Србобран, и од административне границе са општином Врбас до административне границе са општином Бечеј.
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине овог маја дао је сагласност и на Студију о процени утицаја на животну средину за деоницу од Србобрана до Новог Бечеја. Реч је о шестој деоници (од укупно осам), дужине од 18,8 km, која почиње на граници општина Србобран/Бечеј и завршава се на граници општина Бечеј/Нови Бечеј.
Ова брза саобраћајница је пројектована за брзину од 100 km на сат и обухватаће 46 мостова, 34 надвожњака, 5 подвожњака и 35 пропуста. Поред тога, пројектом је планирана и изградња 12 петљи, те 13 површинских кружних раскрсница. Прва деоница Осмеха Војводине, од Бачког Брега до Кљајићева, требало би, како је у пролеће 2024. најавио бивши ресорни министар Горан Весић, да буде завршена до краја 2026. године.
