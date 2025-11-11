clear sky
ОТКРИВЕНО НА ФРУШКОЈ ГОРИ ПРЕ СКОРО ПОЛА ВЕКА! Испитивање научника потврдило сумње, природа крије ПОЛУДРАГО КАМЕЊЕ

11.11.2025. 08:23 08:33
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Осамдесетих година прошлог века приликом истраживања земљишта надомак Беочина, откривено је полудраго камење.

Тим Геоинститута испитивао је пре скоро 45 година у Националном парку Фрушка гора једно налазиште у Беочину и тада је утврђено присуство полудрагог камења, објавио је сремскомитровачки портал.

Према тадашњем извештају, на овом подручју постоји кварцит са опалом, опалско-магнезитска бреча, магнезитска бреча са калцедонским и опалским цементом.

Стручњаци су тада навели, међутим, да то што су пронашли није исплативо за експлоатацију.

Испитивања су рађена на поменутом локалитету и узорци нису показали репрезентативан квалитет ни исплативост за коришћење. Упркос томе, ово налазиште није предвиђено за посете, а ако неки посетилац ту случајно залута, строго му је забрањено да копа или носи материјал са собом.

– На локалитетима геонаслеђа који имају изузетни научни, образовни и културни значај је забрањено сакупљање или уништавање покретних природних докумената, као и уништавање или оштећивање њихових налазишта. Због осетљивости, угрожености локалитета и тешко контролисаног терена, посете се не организују – поручују из НП Фрушка гора.

Према законима о заштити природе и о националним парковима, циљеви НП Фрушка гора, подсећају, су, између осталог, очување природних процеса и равнотеже између таквих процеса и људске активности.

фрушка гора полудраго камење
Вести Друштво
