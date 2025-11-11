ОТКРИВЕНО НА ФРУШКОЈ ГОРИ ПРЕ СКОРО ПОЛА ВЕКА! Испитивање научника потврдило сумње, природа крије ПОЛУДРАГО КАМЕЊЕ
Осамдесетих година прошлог века приликом истраживања земљишта надомак Беочина, откривено је полудраго камење.
Тим Геоинститута испитивао је пре скоро 45 година у Националном парку Фрушка гора једно налазиште у Беочину и тада је утврђено присуство полудрагог камења, објавио је сремскомитровачки портал.
Према тадашњем извештају, на овом подручју постоји кварцит са опалом, опалско-магнезитска бреча, магнезитска бреча са калцедонским и опалским цементом.
Стручњаци су тада навели, међутим, да то што су пронашли није исплативо за експлоатацију.
Испитивања су рађена на поменутом локалитету и узорци нису показали репрезентативан квалитет ни исплативост за коришћење. Упркос томе, ово налазиште није предвиђено за посете, а ако неки посетилац ту случајно залута, строго му је забрањено да копа или носи материјал са собом.
– На локалитетима геонаслеђа који имају изузетни научни, образовни и културни значај је забрањено сакупљање или уништавање покретних природних докумената, као и уништавање или оштећивање њихових налазишта. Због осетљивости, угрожености локалитета и тешко контролисаног терена, посете се не организују – поручују из НП Фрушка гора.
Према законима о заштити природе и о националним парковима, циљеви НП Фрушка гора, подсећају, су, између осталог, очување природних процеса и равнотеже између таквих процеса и људске активности.