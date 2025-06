ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА Победник ће представљати Србију на светском финалу у Кини у октобру

За све младе који желе да искажу свој став и вештине у говору на енглеском језику, Институт за појас и пут организује седмо по реду такмичење „China Daily Belt and Road Youth English Speaking Competition”, иницирано 2019. под слоганом: „Let the world hear your voice”.

Право учешћа имају ђаци и студенти српског држављанства (средње школе, факултети и академије) старости од 16 до 27 година.

Кандидати треба да припреме:

• Говор на тему: „As global citizens in the digital age, how can we overcome bias as we build a connected world?” (усмено излагање – без читања)

• Трајање говора: до четири минута

• Видео-снимак говора

• Писани текст говора (до 500 речи).

Слање пријава

Комплетан материјал за пријаву потребно је послати наимејл адресу (преко WeTransfer-а):

[email protected].

Рок за пријаву је понедељак, 1. септембар 2025.

Финале такмичења

Финале националног такмичења биће одржано у просторијама Института за појас и пут, Београд, на адреси Толстојева 23.

Награда

Победник такмичења представљаће Србију на светском финалу у Кини, које ће се одржати током октобра 2025, а трошкови пута, смештај и храна су обезбеђени од стране организатора такмичења у Кини.

Успех из 2024. године

Прошле године, Маша Јејина, тада ученица четвртог разреда Треће београдске гимназије, освојила је прво место на светском такмичењу Појас и пут „21st Century Cup” из енглеског језика које се одржало у кинеском граду Вуши од 18. до 22. октобра, у конкуренцији од 30 финалиста из 60 земаља света. Такмичари су прошле године презентовали рад на тему „Civilizations: clash and coexist”.