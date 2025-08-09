"МЕНЕ ЗАНИМА САМО СРБИЈА И ИНТЕРЕС СРПСКОГ НАРОДА" Порука Александра Вучића из Палате Србија
09.08.2025. 22:47 22:56
Председник Србије Александар Вучић објавио је на свом Инстаграм налогу видео у којем је одговорио на оптужбе новинара Слободана Ступара који је упоредио Србију са усташтвом, истичући притом да се "годишњица Олује обележава да би личила на ону у Хрватској".
„То је суштина обојене револуције. Србија мора да буде понизна и увек мора да буде слабија и од Хрватске и од свих других у региону да би они могли да буду задовољни“, рекао је Вучић у Палати Србија.
„Желели би да имају ненадлежног председника који би клечао на коленима пред свима који не желе добро Србији, који би се хвалио тиме да пева и слуша Северину, и да није поносан што је председник Србије. Мене занима само Србија и интерес српског народа“.