clear sky
25°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"МЕНЕ ЗАНИМА САМО СРБИЈА И ИНТЕРЕС СРПСКОГ НАРОДА" Порука Александра Вучића из Палате Србија

09.08.2025. 22:47 22:56
Пише:
Дневник
Извор:
Srbija danas
Коментари (0)
Aleksandar Vucic
Фото: Screenshot Pink TV

Председник Србије Александар Вучић објавио је на свом Инстаграм налогу видео у којем је одговорио на оптужбе новинара Слободана Ступара који је упоредио Србију са усташтвом, истичући притом да се "годишњица Олује обележава да би личила на ону у Хрватској".

„То је суштина обојене револуције. Србија мора да буде понизна и увек мора да буде слабија и од Хрватске и од свих других у региону да би они могли да буду задовољни“, рекао је Вучић у Палати Србија.

„Желели би да имају ненадлежног председника који би клечао на коленима пред свима који не желе добро Србији, који би се хвалио тиме да пева и слуша Северину, и да није поносан што је председник Србије. Мене занима само Србија и интерес српског народа“.

Александар Вучић реаговање Председник Србије
Извор:
Srbija danas
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВУЧИЋ О ИЗБОРИМА: Биће кад надлежни донесу одлуку, у складу са Уставом ЧЕСТИТАЋУ БЛОКАДЕРИМА АКО ПОБЕДЕ, АЛИ НЕЋУ ДОЗВОЛИТИ ДА СРБИЈА ПОСТАНЕ СВИЊАЦ
2

ВУЧИЋ О ИЗБОРИМА: Биће кад надлежни донесу одлуку, у складу са Уставом ЧЕСТИТАЋУ БЛОКАДЕРИМА АКО ПОБЕДЕ, АЛИ НЕЋУ ДОЗВОЛИТИ ДА СРБИЈА ПОСТАНЕ СВИЊАЦ

08.08.2025. 12:15 12:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај