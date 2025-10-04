УЖАС У ПОДГОРИЦИ Мушкарац (24) ухапшен због сумње да је силовао малолетницу
04.10.2025. 08:12 08:18
Коментари (0)
Подгорица - Службеници Регионалног центра безбедности “Југ” ухапсили су двадесетчетворогодишњег мушкарца због сумње да је извршио кривично дело силовања.
- Он је осумњичен да је извршио ово тешко кривично дело на штету малолетног лица старог свега 15 година - потврђено је за РИНУ.
Након хапшења, осумњичени је приведен и биће уз кривичну пријаву спроведен надлежном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
Полиција није изнела више детаља о случају због заштите идентитета жртве.