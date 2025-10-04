overcast clouds
7°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС У ПОДГОРИЦИ Мушкарац (24) ухапшен због сумње да је силовао малолетницу

04.10.2025. 08:12 08:18
Пише:
Дневник
Извор:
rina.rs/Dnevnik
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Подгорица - Службеници Регионалног центра безбедности “Југ” ухапсили су двадесетчетворогодишњег мушкарца због сумње да је извршио кривично дело силовања.

- Он је осумњичен да је извршио ово тешко кривично дело на штету малолетног лица старог свега 15 година - потврђено је за РИНУ.

Након хапшења, осумњичени је приведен и биће уз кривичну пријаву спроведен надлежном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.

Полиција није изнела више детаља о случају због заштите идентитета жртве.

силовање
Извор:
rina.rs/Dnevnik
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај