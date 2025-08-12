clear sky
29°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАКО ПОЗИВАТЕ ЛОПОВЕ У СВОЈ ДОМ Бивши провалник открива најчешће грешке у обезбеђивању куће

12.08.2025. 11:38 11:43
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Lopov
Фото: Pixabay.com

Док многи планирају одлазак на море и летовање, бивши лопов Мајкл Фрејзер упозорава - можда и не знате, али остављате лоповима савршене трагове да вас опљачкају.

Некада преступник, а данас саветник полиције и тестер безбедносних система за велике компаније, Фрејзер открива како ситни пропусти у обезбеђивању дома могу скупо да вас коштају.

Сајтови за издавање и продавање некретнине

Фрејзер тврди да је најмање пола провала за које зна извршено након што су куће стављене на продају, а видео-обиласци постављени на сајтове.

"Зовем то интернет шопингом. Kада онлајн погледате кућу, добијете потпуни увид у распоред и садржај дома, а често и тачну адресу", каже он.

Према његовом мишљењу, сајтови би требало да захтевају регистрацију и унос личних података како би се отежало лоповима да користе снимке и планове за планирање провале.

Ситни сигнали да никог нема код куће

"Само замислите да изгубите кључеве - како бисте ушли? Е, тако ће и провалник", упозорава Фрејзер.

Његови савети:

  • Спустите ролетне и навуците завесе - ако не могу да виде шта је унутра, мања је шанса да ће покушати да уђу.
  • Обратите пажњу на задњи део куће - многи остављају кључеве у вратима дворишног улаза, што је отворен позив лоповима.
  • Склоните календар из кухиње са видног места - провалници тако сазнају тачне датуме када сте одсутни.

Додатна заштита и мит о псима чуварима

Што се паса тиче, изненађујуће је искрен: знак "Чувај се пса" може заправо да одмогне.

"То им поручује да немате сензоре покрета, јер би их љубимци активирали. Тако знају да се могу кретати слободно ако уђу."

провала провала у стан лопов лопови
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај