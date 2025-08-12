ОВАКО ПОЗИВАТЕ ЛОПОВЕ У СВОЈ ДОМ Бивши провалник открива најчешће грешке у обезбеђивању куће
Док многи планирају одлазак на море и летовање, бивши лопов Мајкл Фрејзер упозорава - можда и не знате, али остављате лоповима савршене трагове да вас опљачкају.
Некада преступник, а данас саветник полиције и тестер безбедносних система за велике компаније, Фрејзер открива како ситни пропусти у обезбеђивању дома могу скупо да вас коштају.
Сајтови за издавање и продавање некретнине
Фрејзер тврди да је најмање пола провала за које зна извршено након што су куће стављене на продају, а видео-обиласци постављени на сајтове.
"Зовем то интернет шопингом. Kада онлајн погледате кућу, добијете потпуни увид у распоред и садржај дома, а често и тачну адресу", каже он.
Према његовом мишљењу, сајтови би требало да захтевају регистрацију и унос личних података како би се отежало лоповима да користе снимке и планове за планирање провале.
Ситни сигнали да никог нема код куће
"Само замислите да изгубите кључеве - како бисте ушли? Е, тако ће и провалник", упозорава Фрејзер.
Његови савети:
- Спустите ролетне и навуците завесе - ако не могу да виде шта је унутра, мања је шанса да ће покушати да уђу.
- Обратите пажњу на задњи део куће - многи остављају кључеве у вратима дворишног улаза, што је отворен позив лоповима.
- Склоните календар из кухиње са видног места - провалници тако сазнају тачне датуме када сте одсутни.
Додатна заштита и мит о псима чуварима
Што се паса тиче, изненађујуће је искрен: знак "Чувај се пса" може заправо да одмогне.
"То им поручује да немате сензоре покрета, јер би их љубимци активирали. Тако знају да се могу кретати слободно ако уђу."