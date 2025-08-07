ПАЛИ СЕ И ЦРВЕНИ МЕТЕО АЛАРМ Бачка, Банат и Срем ће се крчкати у „жутом“ паклу! РХМЗ ПРЕД ВИКЕНД ПОПАЛИО СВЕ АЛАРМЕ: Стижу ОПАСНЕ врућине
Републички хидрометеоролошки завод издао је вечерас упозорење на нови топлотни тала и високе температуре.
Према најавама РХМЗ од сутра, 8. августа очекује се пораст температуре, тако да ће за дане викенда и током већег дела наредне недеље бити веома топло, у већини места, а температуре ће се кретати од 34 до 38 степени, а локално могу бити и више - наводи РХМЗ.
Вечерас и у току ноћи према временској прогнози РХМЗ очекује се претежно ведро са слабим ветром променљивог правца.
У петак ће Србија бити под жутим и наранџастим метеоалармом, у суботу под наранџастим, док ће у недељу у нашој земљи бити на снази наранџасти и црвени метеоаларм.
Под жутим алармом када време може бити опасно (потенцијално). Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику. Жути аларм проглашен је сутра за Београд, Бачку, Банат, Срем, Западну Србију, Југозападну Србију и КиМ
Наранџастим метеоалармом, сутра (8. августа), је проглашен за Поморавље, Источну Србију и Југоисточну Србију. Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње. Треба бити врло обазрив, свестан ризика и редовно информисан о детаљима очекиваних метеоролошких услова. Пратити савете које дају надлежне државне службе.
Ови делови земље биће "у црвеном"
Читава Србија биће под наранџастим метеоалармом у суботу 9. августа.
Црвени метеоаларм проглашен је у недељу (10. августа) проглашен је за Београд, Шумадију, Поморавље, Југоисточну Србију и КиМ. Време је врло опасно. Прогнозиране су нарочито опасне временске појаве, а таквог су интезитетаа да могу проузроковати велику материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња, пише Блиц.