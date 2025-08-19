ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПОРФИРИЈЕ Преображење доказ да је Бог увек са нама, да би засијао потребан дар вере
БЕОГРАД: Патријарх српски Порфирије служио је јутрос литургију, на Видиковцу, на Преображење у храму посвећеном том великом празнику и истакао да је Преображење Господње показатељ и доказ да је Господ увек са нама, али да бисмо га видели и да би засијао у нама и око нас да је потребан дар вере који свако од нас има.
"Нема човека који нема дар вере, али негде то семе остаје запарложено, умртвљено и не дарује своје плодове, зато што није пропраћено постом и молитвом, покајањем, милосрђем и љубављу, борбом против сваког зла у себи, против страсти, самољубља, гордости, себичности, љубоморе и осуђивања и све оно о чему говори свето Јеванђеље", нагласио је Порфирије, саопштила је СПЦ.
Како је наведено, обраћајући се многобројном верном народу сабраном под сводовима храма којег је 2009. године освештао блажене успомене митрополит црногорско-приморски Амфилохије, Порфирије је подсетио да је Преображење Господње један од најважнијих и највећих празника које Црква слави, празника који је везан за Господа нашег Исуса Христа, али и за наше спасење кроз њега и у њему.
Описујући необични догађај када се Господ са тројицом ученика успео на гору Тавор и када се Господ пред њима преобразио, то јест када је из њега излазила светлост беља од сваке беле боје и лице му је сијало као сунце, патријарх је нагласио да се та светлост која је исходила из Господа није тицала само њега и није остала само у њему, него је преобразила и све што је око њега.
"Све је у тој светлости сијало надумно. Све је било обасјано нетварном светлошћу и као такво добило је сасвим другачији лик од оног лика који је природни. На врху Таворске горе присуством Божјим, присуством Христовим, све је постало лепота и радост до мере да су тројица апостола који су били са Господом у тренутку заборавили да ишта друго постоји и били су спремни да све оставе, да све престане да постоји само да би се продужило постојање те нетварне, надумне светлости и радости која је испуњавала све и свја, па и саму тројицу апостола до мере да су рекли: Саградимо овде три сенице да заувек останемо са Тобом Господе, јер добро нам је овде бити. И ова реч апостола, браћо и сестре, открива све. Господ се заиста на гори Тавор преобразио и пројавио своју божанску нетварну светлост која чини све преображеним и узвишеним, а то све доводи до свог савршенства, а савршенство је искључиво тамо где је Христос", навео је патријарх.
Поручио је да нам је добро бити тамо где је Господ.
"Ми смо створени, браћо и сестре, да будемо у присуству Господа, јер добро нам је бити уз њега и са њим. Заправо то је једини смисао. То је предуслов и присуства благодати Божје и светлости и светости Његове. То је присуство силе и снаге Божје и све то постаје наше када приложимо своју веру, а знамо да се она може описати речима: Верујем, Господе, помози мом неверју. Нека би Господ дао да се радујемо данашњем празнику, да се радујемо присуству Божјем", рекао је патријарх.
Предстојатељ СПЦ је началствовао литургијом, а саслуживали су епископи лондонски и великобританско-ирски Нектарије и викарни топлички Петар, протонамесник Горан Мишановић, архијерејски намесник београдско-посавски, протојереј Александар Петровић, старешина цркве Преображења Господњег на Видиковцу, протојереј-ставрофор Славко Божић, пензионисани парох чукарички, протонамесник Александар Милутиновић, свештеник Горан Мијаиловић, кога је патријарх данас одликовао чином протојереја, јереји Емил Миловановић и Бојан Божић, протођакони Драган Радић, Радомир Врућинић и Дамјан Божић и ђакон Василије Перић, саопштила је СПЦ.