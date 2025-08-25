ЉУДИ ПОТПУНО РАЗОЧАРАНИ...
ПЕТОЧЛАНА ПОРОДИЦА ЛЕТОВАЛА ЧЕКАЈУЋИ Пресела им Грчка, туриста из Србије са женом и троје мале деце 12 САТИ ПРОВЕО НА УЛИЦИ
У последње време све чешће се могу чути жалбе туриста на лош смештај, али и на непрофесионално понашање појединих представника туристичких агенција.
Нажалост, ни Слађаново летовање ове године није прошло без непријатности, а управо из тог разлога он је решио да подели своје искуство у Фејсбук групи "Live from Greece".
- Више пута сам летовао у Грчкој, али овако нешто нисам доживео. Кренули смо у 13h у Грчку, место Неа Плагиа. Тамо су нас избацили у 4h ноћу, по нашем времену, са троје мале деце, и још једну породицу са малом девојчицом. Дочекао нас је представник агенције у видно пијаном стању, рекао да оставимо ствари у холу виле и да имамо пекару која почиње радити у 6h - написао је Слађан.
Чекали скоро 8 сати да уђу у собу
Представник агенције се према његовим речима, покупио и отишао.
- То је био једини пут да смо га видели, до последњег дана летовања. (Без да нас је упутио где је апотека, амбуланта и слично, што им је посао и дужност). Тај дан смо усли у смештај у 12:30 по њиховом времену, што значи да смо чекали 7,5h да уђемо у смештај. И све то некако и искулираш, дошао си да одмориш, а онда последњи дан. У агенцији нам је речено да напуштамо смештај у 10h ,да би нас власница из виле буквално истерала у 9,30 - напоменуо је Слађан.
Додао је да је на ваучеру писало да превоз креће у 17 часова.
Чекали на магистрали
- Када смо преко водича пута дошли до броја телефона представника у месту, он нам каже да у 17h креће из Сартија, а да нас купи у 19h. Исти тај представник се појављује мало пре 19h, такође у видно пијаном стању, и ту креће завлачење: "Бус је ускоро ту, ако не стаје у Никити, стићи ће за пола сата". Онда нам је рекао да идемо на магистралу да га сачекамо, јер стиже, где ми на крају чекамо још преко сат времена - написао је он.
Аутобус је по њих дошао, како тврди, у 20 и 45.
- Ми смо били скоро 12 сати на улици са малом децом, остављени да се сналазимо где их одвести у тоалет. Да би нам преставник пута и водич индиретктно рекли да је њима битно када се стиже у Сарти, и да тамо имају толико смештајних објеката, да су им успутне станице небитне. Срамота! - закључио је Слађан.
(Kurir.rs)