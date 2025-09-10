ПЛАНИНА ТАРА ПРЕД УЛАСКОМ НА ЧУВЕНУ УНЕСKО ЛИСТУ, СРПСКЕ ШУМЕ ЗА ПОНОС Номиновани Звезда и Рача који се простиру на површини од око 2.000 хектара
БАЈИНА БАШТА: Планина Тара позната је по свом великом шумском богатству, а сада би управо због њега могла да стекне светску славу и нађе се на еминентној УНЕСKО листи светске природне баштине.
Министарство заштите животне средине покренуло је поступак за номинацију четири локалитета са древним и нетакнутим буковим шумама у Србији за упис на УНЕСЦО листу светске природне баштине. Предложени локалитети налазе се у три национална парка: Фрушка гора и то Папратски до, Копаоник и Козје стене, али и Тара и њене Клисура Раче и Звезда.
- На Тари су номиноване компоненте Звезда и Рача на површини од око 2000 хектара. Звезда садржи једну од ретких преосталих популација Панчићеве оморике у кањону реке Дрине у реликтној шумској асоцијацији букве, јеле и смрче. Компонента Рача обухвата реликтну шумску подасоцијацију букве и ораха у најнижем делу клисуре реке Раче. Ове компоненте се већ налазе у оквиру постојећих локалитета првог степена заштите који подразумевају строгу заштиту тако да практично неће бити измена у режиму управљања коришћења – кажу за РИНУ из Националног парка Тара.
Номинација заштићених подручја у Србији са изузетним буковим шумама за светску природну баштину доказ да је природа у нашој земљи очувана и јединствена у европским и светским размерама. Очекује се да ће нова номинација бити поднета УНЕСЦО-у током наредне године, а уколико буде прихваћена, то би било прво природно добро из Србије на листи светске баштине.
Ова иницијатива је део шире прекограничне номинације коју ће заједно поднети Србија, Француска и Црна Гора са циљем проширења серијског добра “Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“, које тренутно обухвата 93 локалитета у 18 европских земаља.