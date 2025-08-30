overcast clouds
ПЛАТО ИСПРЕД СКУПШТИНЕ ОСТАЈЕ ЗАТВОРЕН Од 1. септембра нормализација саобраћаја у централним улицама Београда

30.08.2025. 07:53 07:54
Пише:
Дневник
Коментари (0)
skupstina srbije dnevnik Ivana
Фото: Дневник/ И. Радоичић

Градски секретар за саобраћај Бојан Бован најавио је да ће Трг републике у Београду, Васина улица, Узун Миркова, Коларчева, Теразије, Краља Милана и Призренска улица од 31. августа у поноћ бити пуштене за саобраћај, док ће део испред Скупштине Србије остати затворен.

Он је рекао да ће Београђани моћи нормално да користе улице које се отварају за саобраћај, "као што је градоначелник Александар Шапић пре неких месец дана и најавио", наводи се у саопштењу Беоинфа.

Према његовим речима, остали радови који не ометају саобраћај, као што су постављање "београдског сата" и уређење тротоара, биће настављени у току септембра.

Када је реч о Тргу Николе Пашића и потезу од Игуманове палате до Кнеза Милоша, простора између Народне скупштине, Старог двора и Председништва, као и Улице Драгослава Јовановића и гараже која се ту налази, Бован је подсетио да је Секретаријат за саобраћај још раније донео решење о комплетном затварању саобраћаја у овом делу.

"Та одлука ће остати на снази док год он буде заузет од оних који су заузеће простора пријавили полицији још 6. марта јер би у супротном пуштање саобраћаја угрозило безбедност, како људи који се тамо налазе, тако и самих учесника у саобраћају", изјавио је Бован.

саобраћај београд скупштина србије
Вести Друштво
