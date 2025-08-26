ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА НАСТАВЉА СА РАЗВОЈЕМ И ОЧУВАЊЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА Издвојено 15 милиона, потписани уговори
Покрајинска влада је путем свог Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине издвојила 15 милиона динара за реализацију јавног конкурса за доделу буџетских средстава ради финансирања и суфинансирања пројектних активности које се тичу заштите природе, као и очувања и унапређења стања заштићених подручја кроз јачање капатицета управљача.
Данас су тим поводом и додељени уговори управљачима заштићених подручја са територије АП Војводине.
Помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине задужен за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности Гојко Палалић доделио је 28 уговора, потписаних са 17 управљача заштићених подручја са територије Аутономне покрајине Војводине, истакавши том приликом да су данас додељена средства показатељ да заштита природе остаје један од кључних приоритета у раду Покрајинске владе.
„Честитам свим управљачима на добро осмишљеним пројектима са којима сте се пријавили на овај конкурс. Један од основних циљева конкурса свакако је заштита природе и очување биодиверзитета, а средства која су данас додељена користиће се, између осталог, за активне мере заштите угрожених врста, јачање капацитета управљача кроз набавку неопходне опреме, израду промотивних материјала кojи ће служити за афирмацију самих заштићених подручја, као и уређење еко-туристичких садржаја“, навео је Палалић приликом данашње доделе уговора у Покрајинској влади.
Он је изјавио и да ће Покрајинска влада кроз свој рад у наредним годинама додатно унапредити стање у свим заштићеним подручјима у АП Војводини, подсетивши да су пре само десет година на територији АП Војводине постојала свега два заштићена подручја од покрајинског значаја, а да их је данас чак девет, те да ће уз помоћ свих релевантних чиниоца радити на повећању броја заштићених подручја и самог процента површина под заштитом.
У оквиру овог конкурса по коме Покрајинска влада суфинансира и финансира текућа улагања, управљачи заштићених подручја добили су од 300 хиљада до милион динара за ту намену.