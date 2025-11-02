overcast clouds
ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК У суботици одржана комеморација жртвама из 1944. и 1945. године

02.11.2025. 18:57 19:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Потпредседник Покрајинске владе Томислав Жигманов положио је данас венац код споменика „Птица сломљених крила“ на Сенћанском гробљу у Суботици, где је одржана екуменска литургија и комеморација жртвама из 1944. и 1945. године.

Том приликом истакнута је важност неговања културе сећања на све невине жртве, без обзира на националну припадност. Свака невина жртва једнако је важна, јер осуђујемо сваку неправду, самовољу и окрутност, без обзира на то ко је починилац.

„Птица сломљених крила“ је споменик невиним жртвама - припадницима свих нација и генерација — који су, након ослобођења у Другом светском рату, без суђења стрељани као жртве одмазде/терора током 1944. и 1945. године. На основу новијих истраживања, број невиних жртава на подручју Суботице и околине из 1944. и 1945. године достигао је 1.167. Међу њима је највише Мађара, али су на спомен-обележју уписана и имена немачких, јеврејских, хрватских и буњевачких жртава.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Венце су положили представници Скупштине Града Суботице, Кабинета градоначелника Суботице, Скупштине АП Војводине, Покрајинске владе, Севернобачког управног округа, Конзулата Републике Мађарске, као и представници националних савета мађарске, хрватске и буњевачке националне мањине, Немачког народног савеза, Савеза војвођанских Мађара и Јеврејске општине Суботица.

комеморација
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
Вести Друштво
