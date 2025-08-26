clear sky
ПОНОСНО ПРКОСИ ТРЕНДУ ЗАТВАРАЊА Основна школа у селу Корбово код Кладова слави јубилеј од чак 180 година постојања КОНАЧНО ДОЧЕКАЛА И АДАПТАЦИЈУ

26.08.2025. 19:38 19:47
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
d
Фото: Рина

Док се школе у селима широм Србије затварају, потпуно другачија прича стиже из Кладова.

У овој општини Основна школа „Хајдук Вељко“ у селу Корбово, ове године слави чак 180 година постојања. Током скоро два века постојања, кроз ову школу прошле су бројне генерације ученика који су касније постали стубови друштвеног, културног и привредног живота овог краја. 

Данас школу похађа 55 ученика и шест предшколаца, па она и даље остаје центар окупљања, знања и заједништва за мештане Корбова. 

Посебно важна вест за село јесте да су, након више деценија, започети радови на обнови школског објекта. На иницијативу директорке школе и уз подршку општине Кладово, кренуло се у замену дотрајале столарије и обнову фасаде. 

Рина

- Ово је велика ствар за нашу школу и децу. Услови у којима радимо сада ће бити много бољи, а ђаци ће нову школску годину дочекати у топлијим, безбеднијим и лепшим учионицама, рекла је директорка школе за агенцију РИНА. 

Вредност инвестиције износи 5,5 милиона динара, а радови ће бити завршени до почетка нове школске године. 

Председник општине Кладово, Саша Николић, нагласио је да улагање у образовање мора бити приоритет и у градским и у сеоским срединама. 

д
Фото: Рина

- Желимо да сваки ђак има једнаке услове за образовање, без обзира на то у ком делу општине живи. Наставићемо да улажемо у наше сеоске школе и у изградњу школских игралишта, јер верујемо да сваки ученик заслужује под‌једнаке шансе за квалитетно образовање и здраво одрастање, изјавио је Николић за РИНУ.

За мештане Корбова јубилеј од 180 година није само број, већ доказ да образовање представља темељ опстанка села. Улагање у обнову школе показује да локална самоуправа води бригу о младима и да се развој села заснива на образовању најмлађих. 

д
Фото: Рина

Нова школска година у Корбову отпочеће у обновљеном амбијенту, што ће додатно улепшати славље великог јубилеја и потврдити да школа и даље остаје понос читаве заједнице. 

школа кладово јубилеј
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Сачувај