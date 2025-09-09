overcast clouds
ПОСЛЕ ВЕТРОВИТОГ ЈУТРА ЧЕКА НАС ТРОПСКИ ДАН Врућина остаје, али се понегде очекују КИША И ГРМЉАВИНА

09.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас да буде претежно сунчано, повремено уз малу до умерену облачност, док се ујутро на северу Војводине, а после подне у брдско-планинским пределима очекује ретка појава краткотрајне кише или пљуска уз могућност грмљавине, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

У Београду ће данас да буде претежно сунчано, повремено уз малу до умерену облачност и ветар слаб и променљив, док ће се најнижа температура кретати од 16 до 19 степени, а највиша ће бити око 31 степен.

Време у наредном периоду

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 16. септембра, очекује се променљиво облачно време, у среду после подне и увече на северу, западу и југозападу, а од четвртка и у осталим крајевима киша и локални пљускови са грмљавином.

У кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар, а температура ће бити у мањем паду, али ће и даље бити топло.

(k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
