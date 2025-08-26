clear sky
19°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТПУНО ПАРАЛИСАО САОБРАЋАЈ Бахати возач паркирао "смарта" насред трамвајских шина и отишао ВОЗАЧИ ПОБЕСНЕЛИ (ВИДЕО)

26.08.2025. 22:38 22:43
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
s
Фото: Screenshot / X / @DragoslavicM

Данас је у Булевару краља Александра у Београду возач смарта блокирао пролаз трамвајима што је разбеснело учеснике у саобраћају.

Ситуација се одвила данас око поднева, а возач аутомобила паркирао је возила насред шира.

Убрзо се створила дугачка колона трамваја који нису имали куд.

Возач се након неколико минута вратио у аутомобил, а онда је уследила и расправа са учесницима саобраћаја и другим путницима.

Читава ситуација је забележна и објављена на Иксу, а како је то изгледало погледајте:

(Telegraf.rs)

 

трамвај трамвајске шине блокада блокада пруге бахати возач
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај