ПОТПУНО ПАРАЛИСАО САОБРАЋАЈ Бахати возач паркирао "смарта" насред трамвајских шина и отишао ВОЗАЧИ ПОБЕСНЕЛИ (ВИДЕО)
26.08.2025. 22:38 22:43
Коментари (0)
Данас је у Булевару краља Александра у Београду возач смарта блокирао пролаз трамвајима што је разбеснело учеснике у саобраћају.
Ситуација се одвила данас око поднева, а возач аутомобила паркирао је возила насред шира.
Убрзо се створила дугачка колона трамваја који нису имали куд.
Возач се након неколико минута вратио у аутомобил, а онда је уследила и расправа са учесницима саобраћаја и другим путницима.
Читава ситуација је забележна и објављена на Иксу, а како је то изгледало погледајте:
Parkirao automobil na sred šina i blokirao tramvajski saobraćaj!
Bulevar kralja Aleksandra. pic.twitter.com/BjhyOi36vQ
— Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) August 26, 2025
(Telegraf.rs)