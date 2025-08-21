ПОЖАР КОД ИВАЊИЦЕ, ВАТРА СЕ ПРИБЛИЖИЛА КУЋАМА Мештани провели ноћ без сна, ватрогасци на терену
21.08.2025. 09:38 09:46
Коментари (0)
ИВАЊИЦА: Велики шумски пожар избио је на подручју ивањичког села Лиса, а све расположиве ватрогасне јединице успеле су у једном тренутку да обуздају пламен, међутим он се током вечерањих сати поново распламсао. Иза мештана је ноћ без сна.
- Све време смо бринилу да ли ће ватра доћи до кућа, али ватрогасци су упели да некако сузбију пламен. Нисмо мирно спавали, јер без обзира колико је далеко са ватром се никад не зна, кажу за РИНУ мештани.
Узрок пожара за сада није познат. Ватрогасци дају максималне напоре да пожар потпуно угасе.