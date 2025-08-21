broken clouds
25°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЖАР КОД ИВАЊИЦЕ, ВАТРА СЕ ПРИБЛИЖИЛА КУЋАМА Мештани провели ноћ без сна, ватрогасци на терену

21.08.2025. 09:38 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Рина/Дневник
Коментари (0)
Пожар
Фото: RINA

ИВАЊИЦА: Велики шумски пожар избио је на подручју ивањичког села Лиса, а све расположиве ватрогасне јединице успеле су у једном тренутку да обуздају пламен, међутим он се током вечерањих сати поново распламсао. Иза мештана је ноћ без сна.

- Све време смо бринилу да ли ће ватра доћи до кућа, али ватрогасци су упели да некако сузбију пламен. Нисмо мирно спавали, јер без обзира колико је далеко са ватром се никад не зна, кажу за РИНУ мештани.

Узрок пожара за сада није познат. Ватрогасци дају максималне напоре да пожар потпуно угасе.

ивањица пожар ватрогасци
Извор:
Рина/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај