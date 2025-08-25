У ПРАЊАНИМА ОБОРЕН РЕКОРД, ЗА ТРИ ДАНА ПРОДЕФИЛОВАЛО ПРЕКО 60.000 ЉУДИ! Сабор виолиниста као магнет, стадион и шатре дупке пуни - све без иједног инцидента
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Седми Сабор виолиниста Србије претворио је ово шумадијско село у престоницу виолине. Током три дана манифестације кроз Прањане је прошло више од 60.000 људи, а фудбалски стадион био је крцат од јутра до поноћи.
„Можемо са поносом да кажемо да је, према извештајима МУП-а, сабор прошао без иједног инцидента. Иако се чекало у редовима испред шатри да се пронађе место, ово су били празнични дани за Прањане, када је све било испуњено до последњег места“, рекао је за РИНУ организатор Гвозден Николић.
Први дан био је такмичарског карактера, када су се виолинисти надметали у јуниорској и сениорској категорији. Највеће признање – Прва виолина Србије – припало је Данијелу Ракићу из Осипаонице код Смедерева, који је понео и награду за најбоље одсвирано коло. Златну виолину освојио је Давид Маринковић из Каленића код Уба, док је треће место припало Наталији Бушић из Врнчана код Горњег Милановца. За упечатљив сценски наступ награђена је Милица Марјановић из Ужица.
Другог дана на великој позорници наступили су мајстори виолине, који су одржали маратонски концерт у трајању од више од четири сата.
Трећи, завршни дан обележио је наступ Мирослава Илића, који је својом песмом заокружио тродневну фешту.
Атмосфера је била сјајна, у шатрама су се тражила места више, док су угоститељи задовољно трљали руке јер је печења нестало већ око 11 сати.
Председник Месне заједнице Прањани, Радовин Веселиновић, осврнуо се на догађај.
- Синоћ око пола један, дошло је до прекида музике и група младића, њих петнаест, почела је музику да прати довикивањем, али није било никакве озбиљне реакције. Музика је убрзо настављена и све је протекло нормално. Људи сведоче да је у петак, када је отварање обележено заставом, неко повикао ‘Ацо Србине’, али ни тада није било контра реакције, све се смирило и наставило у најбољем реду, рекао је Веселиновић, додајући да снимци већ круже друштвеним мрежама.