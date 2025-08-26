ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СЕДМОСТРЕЛНУ ИКОНУ БОГОРОДИЦЕ Чудотворна реликвија која доноси мир и исцељење ОБРАТИМО ЈОЈ СЕ МОЛИТВАМА ЗА ЗДРАВЉЕ, ЉУБАВ И ОПРОШТАЈ
Православни верници 26. августа славе празник у част Седмострелне иконе Богородице, реликвије која симболизује наду и утеху.
Икона је позната по својој чудотворној моћи, која помаже онима којима је потребна, болеснима и онима који су се суочили са тугом и губитком. На дан прославе одржава се верска литија, читају се посебне молитве у којима верници моле Богородицу за мир, здравље и опроштај.
Историја седмострелне иконе Богородице
Историја Седмострелне иконе Богородице обавијена је многим легендама и чудима повезаним са њом. Тачан аутор и време настанка иконе нису познати, али већина истраживача је приписује северноруској иконописној школи 15. века.
Оригинална слика је стекла посебну славу у Вологодској губернији. Према легенди, сељак који је патио од тешке болести добио је у сну откровење о чудотворној икони која се чувала у цркви апостола Јована Богослова. Пронашао је реликвију на звонику, где су је радници користили као степеницу мердевина, сматрајући је обичном даском. Много година је икона лежала лицем надоле, прекривена прљавштином и прашином.
Спасила град од колере
Након што је икона очишћена и поштовање је настављено, болесник је чудесно исцељен. Овај догађај је означио почетак посебног поштовања Седмострелне иконе, која је касније чинила чуда више пута.
Моћ реликвије била је посебно очигледна 1830. године, када је током колере у Вологди одржана литија са иконом. Након тога, страшна болест је изненада почела да се повлачи. Многи верују да је управо чудотворна икона помогла у спасавању становника Вологде.
Како је чудо на Волги довело до стварања манастира Толга
Пре револуције 1917. године, реликвија се чувала у цркви Светог Јована Богослова, али касније су сви њени трагови изгубљени. Остали су само помињања о њој, која су била укључена у спискове . Један од њих се налази у Вологди, у цркви Светог Лазара. Поред тога, познати су мироточиви примерци Седмострелне иконе у Москви, који се чувају у цркви Арханђела Михаила и у селу Бачурино у Московској области. Ови древни рукописи су сада центри ходочашћа за вернике.
Како изгледа седмострелна икона Богородице?
Седмострелна икона Богородице приказује Пресвету Деву Марију. Њена глава је нагнута на десно, а груди и срце су јој прободени са седам стрела или мачева. На слици постоји неколико посебних детаља: четири стреле са леве стране и три са десне. Реликвија носи дубоку симболику туге и мајчинске љубави, одражавајући бол Богородице због грехова и патње човечанства. Зато лице Богородице на икони изражава тугу и саосећање.
Ова слика је заснована на пророчанству Светог Симеона Богопримца, који је рекао у Јерусалимском храму четрдесетог дана по рођењу Христовом: „И мач ће проћи кроз твоју сопствену душу“ (Лука 2:35), што је чинило основу заплета иконе.
Постоји и варијанта распореда, у којој се седми мач налази на дну, а осталих шест мачева се налазе са десне и леве стране. Овај иконографски тип се назива „Умекшавање злих срца“.
Шта симболизује икона са седам стрела?
Седмострелна икона Богородице симболизује дубоку тугу и патњу коју је Света Богородица доживела у свом земаљском животу, посебно у вези са муком и распећем Исуса Христа. Седам стрела које пробијају груди и срце Богородице имају неколико кључних значења.
Прво, оне симболизују пуноћу и завршетак патње Девице Марије - број седам у православној традицији повезан је са савршенством и пуноћом. Друго, стреле представљају седам главних грехова и страсти човека које рањавају срце Девице Марије, одражавајући њена дубока осећања и саосећање према човечанству.
Слика служи као подсетник верницима да их Мајка Божија увек штити у животним искушењима. Икона са седам стрела се сматра посебно поштованом због своје способности да лечи духовне и физичке ране, ублажи бес и донесе мир у срца.
Празник Седмострелне иконе Богородице: шта се сме, а шта не би требало радити
Празник Седмострелне иконе Богородице се слави сваке године 26. августа. На овај дан верници се окупљају у црквама на службама, где се молитвено сећају чуда повезаних са иконом, посебно њене помоћи у избављењу од епидемија и болести. Традиционално се на празник одржавају верске литије са ликом Седмострелне иконе Богородице, праћене молитвама за мир и здравље. Ово је време духовне обнове, када је посебно важно јачати смирење, стрпљење и љубав према ближњем.
На дан празника препоручује се избегавање свађа, зависти, злих речи и непријатељства, јер се негативне емоције сматрају посебно штетним током овог периода. Препоручује се уздржавање од једења животињских производа, алкохола и прекомерне забаве, пошто празник пада на претпоследњи дан Успенског поста.
Такође је боље одложити тешке физичке послове, посебно у баштама и воћњацима, како би дан протекао мирно. Посебна пажња се посвећује помирењу са вољенима, опроштају увреда и духовном раду на себи. Важно је посветити празник молитви и одржати унутрашњи мир.
Које молитве треба читати пред Седмострелном иконом Мајке Божје
Верује се да Седмострелна икона Богородице помаже онима који траже унутрашњи мир и спокој, као и онима који пате од беса, раздражљивости и сукоба. Верници се обраћају икони са молитвама за мир у породици, помирење зараћених страна, заштиту од непријатеља и злих жеља. Икона помаже у успостављању међусобног разумевања између родитеља и деце, пружа заштиту од злих мисли, клевете и зависти.
Поред тога, икона се поштује као заштитница ратника и бранилаца, тражећи очување живота и здравља током службе и искушења. Седмострелна икона доноси исцељење онима који су физички и духовно болесни, помаже у суочавању са тешкоћама и тешким животним ситуацијама.
На празник Седмострелне иконе Мајке Божије, верници читају посебне молитве у којима траже заштиту од духовних и физичких туга, као и даровање мира и милости. Једна од главних молитава је апел многострадалној Мајци Божијој са признањем њене чистоте и стрпљења, са молбом да прихвати уздахе верника и да их чува под заштитом Њене милости.
Поред тога, уобичајено је да се пред иконом чита акатист - посебна литургијска молитва, која велича тужни живот Богородице, њено саосећање са људима и омекшавање срца злих. Поред тога, читају се и традиционалне молитве „Богородице дјево“ и „Симбол вере“, што помаже у припреми за духовно смирење и очишћење.