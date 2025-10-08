broken clouds
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕКО 4.000 ЉУДИ У ИВАЊИЧКИМ СЕЛИМА И ДАЉЕ У МРАКУ: Први снег изазвао хаос који и даље не пролази - око 100 монтера сваки дан на терену

08.10.2025. 14:54 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
Коментари (0)
РИНА, илустрација/Први снег изазвао хаос који и даље не пролази - око 100 монтера сваки дан на терену
Фото: РИНА, илустрација/Први снег изазвао хаос који и даље не пролази - око 100 монтера сваки дан на терену

ИВАЊИЦА: Ванредна ситуација у ивањичкој општини траје већ пет дана, а према речима председника општине Александра Митровића, између 3.500 и 4.000 домаћинстава и даље је без електричне енергије.

- Услед временских неприлика од петка поједине месне заједнице још увек немају струју. У овом тренутку радимо на отклањању кварова у Церови, Ерчезима, Братљеву и делу Мочиоца, где је терен најнеприступачнији -  изјавио је Митровић за агенцију РИНА.

На терену је више од сто монтера који су стигли из Београда, Рашке и околних градова, а у помоћ су притекли и сами мештани.

- Људи су сами раскрчили путеве и прилазе електромрежи, многи су били бржи од монтера, али стубове и пресечене жице није лако санирати - додао је Митровић.

Временски услови додатно отежавају рад – снег, киша и суснежица смењивали су се претходних дана, па је данашњи престанак падавина донео трачак наде.

- Ово је први дан без падавина. Ако време послужи, надамо се да ћемо до краја сутрашњег дана оспособити све далеководе и кренути ка појединачним домаћинствима - рекао је председник општине.

У општини Ивањица, познатој по раштрканим и планинским селима, свака зима доноси ризик од сличних прекида, али овог октобра – снег који је пао изненада и у великим количинама паралисао је читаве делове западне Србије.

нестанак струје ивањица
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај