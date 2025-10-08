ПРЕКО 4.000 ЉУДИ У ИВАЊИЧКИМ СЕЛИМА И ДАЉЕ У МРАКУ: Први снег изазвао хаос који и даље не пролази - око 100 монтера сваки дан на терену
ИВАЊИЦА: Ванредна ситуација у ивањичкој општини траје већ пет дана, а према речима председника општине Александра Митровића, између 3.500 и 4.000 домаћинстава и даље је без електричне енергије.
- Услед временских неприлика од петка поједине месне заједнице још увек немају струју. У овом тренутку радимо на отклањању кварова у Церови, Ерчезима, Братљеву и делу Мочиоца, где је терен најнеприступачнији - изјавио је Митровић за агенцију РИНА.
На терену је више од сто монтера који су стигли из Београда, Рашке и околних градова, а у помоћ су притекли и сами мештани.
- Људи су сами раскрчили путеве и прилазе електромрежи, многи су били бржи од монтера, али стубове и пресечене жице није лако санирати - додао је Митровић.
Временски услови додатно отежавају рад – снег, киша и суснежица смењивали су се претходних дана, па је данашњи престанак падавина донео трачак наде.
- Ово је први дан без падавина. Ако време послужи, надамо се да ћемо до краја сутрашњег дана оспособити све далеководе и кренути ка појединачним домаћинствима - рекао је председник општине.
У општини Ивањица, познатој по раштрканим и планинским селима, свака зима доноси ризик од сличних прекида, али овог октобра – снег који је пао изненада и у великим количинама паралисао је читаве делове западне Србије.