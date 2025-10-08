РЕКОРДНА ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ Више од 300 предузетника желело помоћ државе! Министарка Месаровић уручила решења породичним компанијама и младима: Држава је увек уз вас
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић уручила је данас са премијером Србије проф. др Ђуром Мацутом решења о додели субвенција породичним компанијама и младима за 2025. годину у "Ложионици".
Министарка је истакла да је ово важан дан за све нас јер представља још један доказ да одлучно корачамо на путу даљег економског развоја и напретка наше државе.
-Да подржавамо и јачамо оне које сматрамо окосницом њеног развој, а то су мали привредници, породичне компаније и млади који тек улазе у предузетничке воде. Важно је да истакнем да смо, после више месеци блокада и неодговорног понашања појединаца који су нанели огромну штету у разним сферама друштва, никад одлучније окренути даљем развоју наше привреде и увећању стопе раста, да настављамо путем једине добре политике за нашу земљу, путем који је трасирао наш председник Александар Вучић. Захваљујући њему имамо успостављену пуну стабилност и мир, који су предуслови интензивног и континуираног раста који наша Србија наставља! Захваљујући вама, драги привредници, власници малих и породичних предузећа, заједно јачамо нашу економију и чинимо је здравијом. И зато ми је велика част што данас представљамо вредне и борбене људе, који развијају своје бизнисе или их тек почињу, а који ће на најбољи могући начин користити помоћ и подршку од своје државе- навела је Месаровић.
Како је нагласила, породична предузећа представљају кичму наше привреде.
-Она не само што стварају нова радна места и окосница су за локални развој, већ у себи носе традицију, одговорност и вредности које се преносе са генерације на генерацију. Управо због тога, њихов опстанак и развој представљају један од наших приоритета. Министарство привреде је препознало значај породичних компанија као ослонца стабилности и иновативности српске економије. Зато смо током 2025. године, на иницијативу председника Александра Вучића, у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије, реализовали два програма подршке — Програм финансијске подршке породичним предузећима и предузетницима, и Програм кредитне подршке породичним компанијама- речи су потпредседнице Владе.
Кроз Програм финансијске подршке, Министарство привреде је издвојило 400 милиона динара бесповратних средстава.
- Привредници су добили могућност да, под повољним условима, улажу у нову опрему, возила, енергетску ефикасност, куповину или адаптацију производних и пословних објеката. Појединачни привредник могао је да добије до 2 милиона динара бесповратних средстава, што је за многа породична предузећа представљало кључни корак у модернизацији пословања. Поред тога, кроз Програм кредитне подршке Фонда за развој, обезбеђено је додатних 500 милиона динара повољних кредита за набавку опреме, возила, реконструкцију објеката и обртна средства. Привредници су могли да остваре кредите у износу до 5 милиона динара, са каматном стопом од свега 2,5% годишње, роком отплате до пет година и грејс периодом од 12 месеци- казала је.
На овај начин, држава је обезбедила да што већи број породичних компанија добије подршку било у виду бесповратних, било у виду повољних кредитних средстава.
-Да радимо праву ствар, потврђује велико интересовање за ове програме. Пријавило се више од 300 породичних компанија, од Београда, Новог Сада, Краљева и Ниша, па све до Врања, Бајине Баште, Ариља, Јагодине и Лесковца. То нам показује да је подршка равномерно распоређена и да су и компаније из мањих и из већих средина препознале овај позив као прилику да унапреде своје пословање. До сада је подржано више од 150 породичних компанија, а данас имамо част да уручујемо средства још једној, последњој групи од 25 добитника — предузетницима и компанијама које су својим радом, одговорношћу и породичним вредностима заслужиле помоћ државе. Почетком ове године на иницијативу председника Александра Вучића, а у односу на његову потпуну посвећеност политици усмереној ка младима, покренули смо и програм финансијске подршке младима од 20 до 35 година који су тек закорачили у свет бизниса, са циљем да им се пружи шанса, подршка како би њихове идеје постале стварност. И управо то се догодило- додала је министарка.
Месаровић је подсетила да је средствима у износу од једне милијарде динара, уз изузетно повољне услове, ниску каматну стопу од свега 1,5 % на годишњем нивоу и дужим роком отплате уз грејс период, програм је пружио младим људима оно што је најпотребније на почетку – подршку да не крећу сами, те да имају државу уз себе.
-Од првог дана, интересовање је премашило сва очекивања. Пријаве су стизале из свих крајева Србије – из малих општина, градова, варошица, из унутрашњости и са севера и југа земље. Стизале су идеје о покретању занатских радионица, ИТ компанија, малих производњи, услужних делатности... Млади су показали да имају енергију, креативност и храброст – само им је био потребан ветар у леђа, подстицај своје државе. Због великог интересовања програм је затворен у септембру, јер се пријавило преко 300 корисника. Данас су са нама само неки од добитника, а многи захтеви су и даље у обради и ускоро нас очекује наставак уручења решења. То је најбољи доказ да ова земља има снагу – снагу младих који желе да остану овде, да остваре своје идеје и да успеју. Од кључне важности је када млади имају поверење у своју државу, у то да се труд, идеја и иницијатива препознају и подржавају. Јер када се једна генерација осети подржаном, она добија крила, а са њом расте и цело наше друштво! Драги привредници, корисници програма Министарства привреде, Држава вам поручује да верује у вас, у вашу упорност и визију, и да ће наставити да вас подржава у даљем развоју. Наставићемо да подржавамо и све који желе да стварају, да се боре и да остану у својој отаџбини. Јер када млади осете да имају подршку, онда нема граница за њихове идеје.Како је говорио Никола Тесла: „Будућност припада онима који стварају.“ Управо у томе је суштина свега што радимо- у стварању, у раду, у вери да сваки труд, свака идеја и свака породица у Србији имају подршку своје државе. Хвала вам што својим радом доприносите јачој и стабилнијој Србији, што запошљавате, иновирате и показујете да породични бизнис може бити синоним за квалитет, поузданост и успех. Држава Србија је уз вас – данас, сутра и увек. Хвала вам- закључила је министарка привреде.