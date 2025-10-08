broken clouds
У случају насртаја ножем на градоначелницу поновни обрт НИЈЕ КРИВ СИН НЕГО ЋЕРКА? Шталцерова добро, али одбија да открије нападача

08.10.2025. 15:44 15:52
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
напад
Фото: Tanjug (Alex Talash/dpa via AP)

Напад на новоизабрану градоначелницу Хердекеа Ирис Шталцер (57) добио је језив обрт – полиција је, наиме, дошла до нових информација о покушају убиства политичарке.

Према сазнањима листа Билд, кухињски нож који је, како се верује, коришћен у нападу, пронађен је у спаваћој соби њеног усвојеног сина (15). Нож је, наводно, откривен са свежим траговима крви у ранцу дечака, а у истом ранцу су пронађена је и крвљу умрљана одећа. Међутим, сумња се да одећа припада усвојеној ћерки (17) избодене политичарке!

Форензичари су открили да је неко покушао да уклони велике мрље од крви пре него што је позив упућен Хитној помоћи, али су флеке касније поново постале видљиве током форензичке анализе. То указује на могућност да је мајка, тешко рањена и крварећи, седела на столици, док је неко покушавао да уклони трагове злочина.

 

 

Избодена 13 пута

Једно је сигурно, политичарка из редова СПД-а избодена је 13 пута. Задобила је тешке повреде горњег дела тела, а истражни тужилац је изјавио да је њено стање сада стабилно.

Осим убодних рана, она је задобила и тешке повреде главе, које су, по свему судећи, нанете тупим предметом.

Ирис Шталцер, новоизабрана градоначелница града Хердеке (покрајина Северна Рајна-Вестфалија), већ је испитана у болници, али, према наводима истражитеља, одбила је да да било какве информације о нападачу.

Иако је њено стање стабилизовано, лекари не могу искључити опасност по живот, јер више убодних рана, укључујући и убод у плућа, може довести до озбиљних компликација. Ипак, касније током дана, шефица полицијских операција Урсула Шенберг изјавила је да Ирис Шталцер више није у животној опасности.

 

 

Породична трагедија

Полиција сада чврсто верује да се злочин догодио у оквиру породице. Потврђено је да се напад одиграо у њеном дому, а у тренутку напада у кући су били усвојени син (15) и ћерка (17). Обоје су, према извештајима, у среду ујутру још увек били под надзором полиције.

Медији пишу да је Ирис још прошлог лета имала озбиљну свађу са усвојеном ћерком, а наводно је било озбиљног насиља и употребе ножа. Такође, постојале су повремене тензије и са сином.

градоначелница избодена жена истрага
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
