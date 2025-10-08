ПРИШТИНСКИ УСТАВНИ СУД ОБЈАВИО ЦЕЛУ ПРЕСУДУ Избор српског потпредседника услов за конституисање скупштине
ПРИШТИНА: Уставни суд у Приштини објавио је данас целу пресуду у вези са жалбом Српске листе поводом избора потпредседника скупштине привремених институција из српске заједнице, коју је тај суд саопштио 30. септембра, а у којој је истакнуто да је избор потпредседника скупштине из српске заједнице предуслов за конституисање скупштине.
Уставни суд је утврдио да се скупштина не може сматрати конституисаном без избора потпредседника из редова српске заједнице и обавезао посланике да тај процес заврше у року од 12 дана.
Да би пресуда ступила на снагу, мора бити објављена у службеном гласнику и тада почиње да тече рок.
У пресуди објављеној на сајту тог суда је истакнуто да је заступљеност заједница које не чине већину у скупштини и у председништву скупштине уставна обавеза.
"Уколико Скупштина не успе да изабере потпредседника из реда посланика српске заједнице, њено Председништво би било непотпуно и неуставно. У том контексту, избор потпредседника Скупштине из српске заједнице као обавезног члана Председништва Скупштине је предуслов за конституисање Скупштине", прецизира се у пресуди.
Уставни суд је наложио посланицима да током поступка избора потпредседника скупштине из реда српске заједнице обављају своју уставну функцију у складу са уставом и пословником скупштине.
Како је наведено, утврђено је да конститутивна седница скупштине, која је почела 15. априла, није завршена јер није изабран потпредседник парламента из српске заједнице, те да скупштина није конституисана у складу са одредбама устава привремених институција.
Одлука уставног суда је донета након жалбе Српске листе, која је истакла да се у скупштини крше права српског народа и затражила да уставни суд хитно реагује и предузме неопходне мере ради заштите владавине права, као и права српског народа у складу са важећим правним актима.
Српска листа је 30. августа поднела жалбу уставном суду због тешког кршења права српског народа на седницама скупштине у Приштини и затражила оцену уставности избора потпредседника скупштине из редова невећинских заједница.
Иако скупштина привремених приштинских институција није изабарала потпредседника из српске заједнице, председник скупштине Димаљ Баша закључио је конститутивну седницу.
Потпредседник из српске заједнице није изабран јер је већина посланика одбила да подржи Славка Симића, кога је предложила Српска листа, којој припада право да предложи кандидата за потпредседника јер има девет од 10 посланичких мандата загарантованих Србима.
Баша је такође раздвојио гласање за потпредседника из српске заједнице и потпредседника из редова осталих невећинских заједница, што је супротно уставу и пословнику скупштине у Приштини.