ТРАМП ПОБЕСНЕО: Ухапсите градоначелника Чикага и гувернера Илиноиса
ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трумп позвао је данас на хапшење градоначелника Чикага Брендона Џонсона и гувернера Илиноиса Џеј Би Прицкера, оптужујући двојицу демократа да нису заштитили федералне званичнике Службе за имиграцију и царине (ИЦЕ).
"Градоначелник Чикага треба да буде у затвору због неуспеха да заштити ИЦЕ званичнике! Гувернер Приккер такође!", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Амерички лидер је прошле недеље одобрио слање трупа Националне гарде у Чикаго, трећи по величини град у земљи, упркос противљењу локалних и државних званичника.
Припадници Националне гарде Тексаса стигли су синоћ у центар за обуку резервиста америчке војске у Елвуду, југозападно од Чикага, где ће проћи обуку пре него што буду распоређени на задатке заштите федералних објеката и службеника имиграционе и царинске службе.