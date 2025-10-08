broken clouds
17°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП ПОБЕСНЕО: Ухапсите градоначелника Чикага и гувернера Илиноиса

08.10.2025. 15:39 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трумп позвао је данас на хапшење градоначелника Чикага Брендона Џонсона и гувернера Илиноиса Џеј Би Прицкера, оптужујући двојицу демократа да нису заштитили федералне званичнике Службе за имиграцију и царине (ИЦЕ).

"Градоначелник Чикага треба да буде у затвору због неуспеха да заштити ИЦЕ званичнике! Гувернер Приккер такође!", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social. 

Амерички лидер је прошле недеље одобрио слање трупа Националне гарде у Чикаго, трећи по величини град у земљи, упркос противљењу локалних и државних званичника.

Припадници Националне гарде Тексаса стигли су синоћ у центар за обуку резервиста америчке војске у Елвуду, југозападно од Чикага, где ће проћи обуку пре него што буду распоређени на задатке заштите федералних објеката и службеника имиграционе и царинске службе.

Доналд Трамп
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај