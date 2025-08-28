СУБВЕНЦИОНИСАНИ ОДМОР УЗ ПОДРШКУ ОД 5.000 ДИНАРА:
УЗ БЕСПЛАТАН ВАУЧЕР ДО ЈЕФТИНИЈЕГ ОДМОРА У СРБИЈИ! Данас почињу пријаве на шалтерима Поште, у оптицају чак 100.000 ваучера
Пријављивање за ваучере ће се као и ранијих година обављати на шалтерима Поште Србијe.
Заинтересовани грађани ће од данас моћи да се пријављују за коришћење ваучера за субвенционисани одмор у Србији, а како је раније саопштено из Министарства туризма и омладине, биће им на располагању 100.000 ваучера, максималне вредности од 5.000 динара.
Право на ваучере имају пензионери, незапослени, корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, запослени са примањима која не прелазе 70.000 динара месечно, војни инвалиди, носиоци пољопривредног газдинства, студенти, а по први пут и старији од 65 година који немају пензију.
- Интересовање за ваучере је заиста велико и користим прилику да позовем све занитересоване да се пријаве. С обзиром на потражњу, сигуран сам да ће ваучери бити подељени у рекордном року. Пријављено је око 3.000 угоститеља који нуде смештај, па и њих позивам да их се што више пријави - рекао је министар туризма и омладине Хусеин Мемић за Танјуг.
Навео је да ће ваучери моћи да се искористе до 28. новембра.
Мемић је казао да ће влада у току године одлучити да ли ће повећати број ваучера, као што је то био случај 2022. када је издато укупно 350.000 ваучера.
Он је нагласио да је подела ваучера велики стимуланс развоју домаћег туризма и додао како је прошла туристичка година надмашила рекордну 2019. по девизном приливу, броју ноћења и броју домаћих и страних туриста.
- Тако да влада наставља са поделом ваучера, јер је она донела вишеструке користи домаћем туризму. Захваљујући томе, открили смо неке нове туристичке дестинације у Србији, а људи који су радили у сивој зони прелазе у легалне токове - објаснио је министар Мемић.
Навео је да је прошле године од страних туриста највише било Руса, затим Турака, грађана БиХ и Немачке.